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Видео: эпичная симуляция в чемпионате Бразилии

Защитник "Баии" Лукас Фонсека после столкновения с форвардом "Фламенго" Хосе Паоло Герреро ударил соперника, после чего притворился, что тот ударил его в ответ.

ВИДЕО - здесь
Сегодня, 15:47
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
жалкие людишки... ничего не смыслят в бесконтактном бое. хорошо хоть ребра целые остались


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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