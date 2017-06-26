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Головин, Щенников и Набабкин могут перейти в "Халл Сити" Леонида Слуцкого

Британское издание Hull Daily Mail опубликовало список из пяти футболистов, которые могут усилить состав "Халл Сити" при новом тренере Леониде Слуцком.

В списке значатся защитники ЦСКА Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, полузащитники Георги Миланов и Александр Головин. Также британцы считают, что новичком команды может стать экс-игрок армейского клуба Ахмед Муса, выступающий за "Лестер".

Подобная трансферная кампания обойдется клубу из города Кингстон-апон-Халл в 29,7 миллиона евро.

Sportbox
Теги: Халл Сити Трансферы Головин
Сегодня, 15:57
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(6)
№23 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А ЦСКА с кем останется? С 29,7млн?
Регистрация: 28.01.2016
№22 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:38) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А Натхо, а Тошич?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№21 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 17:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Игнашевича. Игнашевича с близнецами бери, век воли не видать!


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008
№20 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 17:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
heart_eyes
Регистрация: 22.02.2013
№19 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 16:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Ага, Набабкин, точно)
Регистрация: 31.03.2015
№18 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:54) #
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  •  (5)

Цитата: FCSM78
а кто тогда в конюшне играть будет.

ваших негров в аренду возьмут за ящик бананов.
Регистрация: 25.02.2016
№17 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 16:49) #
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  •  (4)

Prokurator,
Не страну,а конюшню,а это всего то 5 процентов болельщиков
Регистрация: 12.02.2017
№16 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:46) #
  • -3
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online

Цитата: avnik
Он сцуко что - страну хочет развалить?

Какую? Великобританию? Дык она уже развалилась. Потому и бесятся, пиzдрики.


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№15 Написал: avnik море (Сегодня, 16:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Он сцуко что - страну хочет развалить?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№14 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:36) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прикольно, если правда...Слуцкого то Халл сольёт туров через 10 (от силы), идя в оконцовке таблицы, а вот куда можно деть персонажей типа Щенникова и Набабкина....:)))
Регистрация: 8.02.2011
№13 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 16:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FCSM78
какой то бред...))) а кто тогда в конюшне играть будет... там и так полный сдец...)))

Вы про это уже который год талдычите, и что? Из всего списка по-настоящему жалко отдавать только Головина. Но уверен - если что, и ему замена найдется. Не в первый раз. wink
Регистрация: 22.09.2009
№12 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 16:28) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Шняга


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№11 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 16:27) #
  • +5
  •  (9)

А Гинер президентом перейдет...)))


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Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: Valar (Сегодня, 16:25) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Набабкина было бы идеально хоть куда-то сплавить, но боюсь что уровень Чемпионшипа он тоже не потянет.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LLM
а разве щеников и набабкин имеют достаточное количество игр за сборную?

а в чемпионшипе может быть по другому условный лимит
Регистрация: 17.05.2013
№8 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
какой то бред...))) а кто тогда в конюшне играть будет... там и так полный сдец...)))
Регистрация: 23.01.2012
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: LLM
а разве щеников и набабкин имеют достаточное количество игр за сборную?

может на чемпионшип это правильно не распространяется?
Регистрация: 27.09.2015
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:12) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Набабкина и Миланова можно отдать, а Жора и Головин еще пригодятся


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (4)

началось.....слухи-сплетни. потом опровергают
Регистрация: 9.04.2017
№4 Написал: LLM (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а разве щеников и набабкин имеют достаточное количество игр за сборную?
Регистрация: 21.02.2017
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Набабкин и Миланов точно усилят)))Топ-игроки))))Ленька неправ.Нечего таким игрокам делать в Англии,даже в чемпионшипе.А Головина и Щенникова кто же отпустит?)Лимит)))


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: dima0501 (Сегодня, 16:04) #
  • -5
  •  (9)

Головин .,Щеников ,ересь ,что они себя не уважают.Головин особенно смешно.
Регистрация: 28.09.2016
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:01) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
... А ЦСКА переименуем в СКА и в ФНЛ?
Регистрация: 23.11.2009
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