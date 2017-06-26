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Кверквелия и Дядюн не поедут с "Рубином" на следующий сбор

Защитник Соломон Кверквелия и форвард Владимир Дядюн не поедут с "Рубином" на дальнейшие сборы, информирует "СЭ".

Кверквелия вернется в "Локомотив", за который выступал на правах аренды. Руководство "Локо" договорилось о выкупе грузинского защитника.

Что "Рубин" намерен предпринять в отношении Дядюна – неизвестно. Последний раз футболист сыграл за основу казанцев два года назад.
Теги: Рубин Кверквелия Дядюн
Сегодня, 15:59
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№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что "Рубин" намерен предпринять в отношении Дядюна – неизвестно. Последний раз футболист сыграл за основу казанцев два года назад.

Предполагаю, что дело закончится продлением контракта и увеличением зарплаты
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Дядюн быстрее всего будет в Ростове.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Дядюна в нагрузку к Соломону?
Регистрация: 29.10.2010
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