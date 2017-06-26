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Кристиан Карамбе: думаю, увидим Мбаппе в "Реале"
Бывший футболист сборной Франции Кристиан Карамбе считает, что форвард "Монако" Килиан Мбаппе перейдет в мадридский "Реал".
"Увидим ли Мбаппе в ближайшем будущем в "Реале"? Да, я думаю, что его сердце и ум окрашены в белые цвета. Он должен знать, чего он хочет. Он знает, что с Мадридом он сможет выигрывать титулы, иметь запас для прогресса и развиваться, особенно с Зиданом", - цитирует Карамбе football.fr.
"Увидим ли Мбаппе в ближайшем будущем в "Реале"? Да, я думаю, что его сердце и ум окрашены в белые цвета. Он должен знать, чего он хочет. Он знает, что с Мадридом он сможет выигрывать титулы, иметь запас для прогресса и развиваться, особенно с Зиданом", - цитирует Карамбе football.fr.
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