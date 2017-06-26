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"Ницца" может купить защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер может продолжить карьеру в "Ницце", информирует Goal.com.

Сообщается, что туринский клуб готов продать 33-летнего швейцарца, чей контракт истекает следующим летом, за четыре миллиона евро.

В минувшем сезоне Лихтштайнер сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.
Теги: Лихтштайнер Ювентус Ницца Трансферы
Сегодня, 20:11
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