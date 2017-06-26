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Франк де Бур возглавил "Кристал Пэлас"
Бывший главный тренер "Аякса" и "Интера" Франк де Бур возглавил "Кристал Пэлас", сообщает пресс-служба клуба.
Контракт де Бура с клубом рассчитан на три года.
Напомним, по окончании сезона главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс покинул клуб.
Контракт де Бура с клубом рассчитан на три года.
Напомним, по окончании сезона главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс покинул клуб.
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