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Франк де Бур возглавил "Кристал Пэлас"

Бывший главный тренер "Аякса" и "Интера" Франк де Бур возглавил "Кристал Пэлас", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт де Бура с клубом рассчитан на три года.

Напомним, по окончании сезона главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс покинул клуб.
Сегодня, 20:13
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