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"Ростов" объявил о переходе словенского полузащитника Жана Маера

Словенский полузащитник Жан Маер стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан по системе "3+1".

"Уважаемые болельщики, мы рады объявить вам о том, что "Ростов" подписал контракт по системе "3+1" с 25-летним атакующим полузащитником Жаном Маером. Жан родился в словенском Мариборе. Выступал за футбольные клубы "Алюминий" (Словения) и "Домжале" (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы.

В начале этого года стал привлекаться в сборную Словению. Новичок уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии", - говорится в сообщении "Ростова".

"Ростов" объявил о переходе словенского полузащитника Жана Маера
Теги: Ростов Трансферы
Сегодня, 20:21
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№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
он еще не в курсе что зарплату семечками выдают smile
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Виталий Горов (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (2)

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Регистрация: 26.06.2017
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