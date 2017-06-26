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"Ростов" объявил о переходе словенского полузащитника Жана Маера
Словенский полузащитник Жан Маер стал игроком "Ростова", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт подписан по системе "3+1".
"Уважаемые болельщики, мы рады объявить вам о том, что "Ростов" подписал контракт по системе "3+1" с 25-летним атакующим полузащитником Жаном Маером. Жан родился в словенском Мариборе. Выступал за футбольные клубы "Алюминий" (Словения) и "Домжале" (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы.
В начале этого года стал привлекаться в сборную Словению. Новичок уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии", - говорится в сообщении "Ростова".
Контракт подписан по системе "3+1".
"Уважаемые болельщики, мы рады объявить вам о том, что "Ростов" подписал контракт по системе "3+1" с 25-летним атакующим полузащитником Жаном Маером. Жан родился в словенском Мариборе. Выступал за футбольные клубы "Алюминий" (Словения) и "Домжале" (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы.
В начале этого года стал привлекаться в сборную Словению. Новичок уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии", - говорится в сообщении "Ростова".
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