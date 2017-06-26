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"Локомотив" отправил в ворота "Анкарана" десять безответных мячей

"Локомотив" в контрольном матче разгромил клуб "Анкаран", выступающий в элитном дивизионе чемпионата Словении.

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Анкаран" 10:0

Голы: Фернандеш, 8, 20, Ари, 32, 55, Миранчук Ан., 51, 59, Галаджан, 67, 69, 90

"Локомотив": Коченков (Лобанцев, 46), Пейчинович, Баринов, Маргасов, Лысов, Денисов И., Фарфан, Касаев (Галаджан, 63), Фернандеш (Галанин, 63), Миранчук Ан., Ари

Предупреждения: Букович, 12
Теги: Локомотив
Сегодня, 21:06
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№3 Написал: mr.ser Санкт-Петербург (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Кто игру видел, тот поймет, что там весь матч в одни ворота.
Я смотрел и видел. Хотя, тут и так можно предположить,судя по счету, что играли с дворовой командой.
Регистрация: 13.11.2010
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:50) #
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online

Если бы наоборот:

"Сборная России отправила в ворота мексиканцев десять безответных мячей". И другая новость - "Из -за ляпов голкипера Локомотив минимально проигрывает Анкарану в товарищеском матче"
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:19) #
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Просто монстры Реал отдыхает! smiley
Регистрация: 11.04.2016
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