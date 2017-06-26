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"Локомотив" отправил в ворота "Анкарана" десять безответных мячей
"Локомотив" в контрольном матче разгромил клуб "Анкаран", выступающий в элитном дивизионе чемпионата Словении.
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Анкаран" 10:0
Голы: Фернандеш, 8, 20, Ари, 32, 55, Миранчук Ан., 51, 59, Галаджан, 67, 69, 90
"Локомотив": Коченков (Лобанцев, 46), Пейчинович, Баринов, Маргасов, Лысов, Денисов И., Фарфан, Касаев (Галаджан, 63), Фернандеш (Галанин, 63), Миранчук Ан., Ари
Предупреждения: Букович, 12
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Анкаран" 10:0
Голы: Фернандеш, 8, 20, Ари, 32, 55, Миранчук Ан., 51, 59, Галаджан, 67, 69, 90
"Локомотив": Коченков (Лобанцев, 46), Пейчинович, Баринов, Маргасов, Лысов, Денисов И., Фарфан, Касаев (Галаджан, 63), Фернандеш (Галанин, 63), Миранчук Ан., Ари
Предупреждения: Букович, 12
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