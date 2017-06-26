"Реал Сосьедад" объявил о трансфере защитника "Реала" Диего Льоренте

Защитник "Реала" Диего Льоренте перешел в "Реал Сосьедад", сообщает официальный сайт последних.23-летний испанец подписал контракт с новым клубом до лета 2022 года.Сообщалось, что у мадридской команды после продажи Льоренте за 5-6 миллионов евро будет право обратного выкупа своего воспитанника.