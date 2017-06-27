"Халл Сити" проведёт первый сбор в Португалии

"Халл Сити" выйдет из отпуска 3 июля, сообщает официальный сайт клуба.Команда отправится на первый сбор в Португалии, где проведет два товарищеских матча: 15 июля игрокам предстоит сыграть против "Оксфорд Юнайтед", а 18 июля – с "Бристоль Роверс".