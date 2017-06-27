Кристиан Паскуато: в Италии игроки не уверены, стоит ли переходить в "Зенит". Да они сумасшедшие!

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато считает, что многие футболисты в Италии зря раздумывают над приглашением в "Зенит"."В Италии многие игроки не уверены, стоит ли им соглашаться на переход в "Зенит". Да они сумасшедшие! Если бы меня позвал Роберто Манчини, то я бы давно уже был в клубе", – написал Паскуато в твиттере.