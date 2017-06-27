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Кристиан Паскуато: в Италии игроки не уверены, стоит ли переходить в "Зенит". Да они сумасшедшие!

Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато считает, что многие футболисты в Италии зря раздумывают над приглашением в "Зенит".

"В Италии многие игроки не уверены, стоит ли им соглашаться на переход в "Зенит". Да они сумасшедшие! Если бы меня позвал Роберто Манчини, то я бы давно уже был в клубе", – написал Паскуато в твиттере.
Теги: Паскуато Зенит
Сегодня, 08:58
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5
(3)
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:38) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
как раз сумасшедший только ты!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
потому паскуато и играет в пердиве кс))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:49) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
Таких,как ты,очень много и ими интересуются только клубы калибра КС. А у хороших футболистов есть не только материальная самооценка,но и амбиции.

Если бы меня позвал Роберто Манчини, то я бы давно уже был в клубе"
где здесь мат самооценка?
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:17) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Паскуато, твой уровень КС! ...как ты можешь судить игроков Итальянской премьеры серии А ?
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:04) #
  • +1
  •  (7)

Таких,как ты,очень много и ими интересуются только клубы калибра КС. А у хороших футболистов есть не только материальная самооценка,но и амбиции.
Регистрация: 20.03.2017
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