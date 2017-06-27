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"Зенит" заинтересовался форвардом "Гремио" Луаном

"Зенит" сделал предложение о покупке нападающего "Гремио" Луана, передает
Premium Sport HD.

Ранее сообщалось, что 24-летним бразильцем интересовались также "Ливерпуль", "Спартак" и "Атлетико".
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 09:29
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
как обычно идут по трансферному листку Спартака! joy


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
бодрый парнишка


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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