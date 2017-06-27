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Александр Григорян: иногда Паршивлюк оправдывает свою фамилию

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян высказался по поводу трансфера полузащитника Сергея Паршивлюка в "Ростов".

– Вас называют хорошим психологом. Зимой это качество помогло уговорить Паршивлюка и Яковлева пойти на понижение зарплаты?

– Это заслуга руководителей клуба. Да и сами ребята хотели играть. Понимали, что свое имя нужно подтверждать. И мне не стоило никакого труда их мотивировать.

– Яковлев по-прежнему с вами, а вот Паршивлюк ушел. Жалеете?

– Да. Хотя Сергей очень сложный. Иногда даже оправдывает свою фамилию. Но при этом классный исполнитель. С характером, мозгами. Ему можно делать замечания, с ним можно взаимодействовать.

– Черчесову в сборную его порекомендовали бы?

– Без колебаний, – цитирует Григоряна "СЭ".
Теги: Григорян Паршивлюк Анжи
Сегодня, 10:22
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