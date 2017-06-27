Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Петраков: люди приезжают на просмотр, а у них нет ни желания, ни дисциплины

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал поражение от "Сибири" (0:4) в контрольном матче.

"Неудачное начало – это одно, но и самой игры не было. Я удивлён, люди приезжают на просмотр, а у них нет ни желания, ни самоотдачи, ни дисциплины.

Хороший матч, который показал все наши слабости. Особенно мы бездарно играем в обороне. Надо с этим что-то делать, открывать заявку и проводить более или менее нормальную селекцию. Тогда мы сможем что-то поправить. А с такими игроками очень низкое качество.

"Сибирь" в первом дивизионе не самая сильная команда, но что мы тогда будем делать с другими командами? Но меня в большей степени настораживает не игра или результат. Если во втором тайме мы что-то пытались наладить, были подходы, то в первом мы просто потерялись.

Да, нагрузка, да, тренировки, но 45 минут можно на данном этапе выдержать и проявить себя. В первом тайме я ни у кого этого не увидел", - цитирует Петракова "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 10:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.