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Петер Россберг: в докладе Майкла Гарсии нет доказательств, что Россия или Катар купили ЧМ

Журналист Bild Петер Россберг прокомментировал доклад экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии по поводу расследования процедуры выбора хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Напомним, турниры пройдут в России и Катаре соответственно.

"Не удивительного, что доклад Гарсии не содержит доказательств того, что права на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были куплены. Наивно полагать, что Гарсия смог бы найти неопровержимые доказательства этого.

С другой стороны доклад Гарсии за последние два года поспособствовал аресту или отстранению многих чиновников ФИФА. Это реальная заслуга доклада", - написал Россберг в "Фейсбуке".
Сегодня, 10:29
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