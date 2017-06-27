Петер Россберг: в докладе Майкла Гарсии нет доказательств, что Россия или Катар купили ЧМ

Журналист Bild Петер Россберг прокомментировал доклад экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии по поводу расследования процедуры выбора хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Напомним, турниры пройдут в России и Катаре соответственно."Не удивительного, что доклад Гарсии не содержит доказательств того, что права на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были куплены. Наивно полагать, что Гарсия смог бы найти неопровержимые доказательства этого.С другой стороны доклад Гарсии за последние два года поспособствовал аресту или отстранению многих чиновников ФИФА. Это реальная заслуга доклада", - написал Россберг в "Фейсбуке".