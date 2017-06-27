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Гендиректор "Лужников": матч открытия пройдет в ноябре, соперников выберет РФС
Генеральный директор стадиона "Лужники" Александр Пронин подтвердил, что первый матч, который пройдет на арене в преддверии ЧМ-2018 состоится в ноябре.
"Матч пройдет в ноябре, точную дату пока назвать не могу. Какие команды примут в нем участие? Это решит РФС", – цитирует Пронина ТАСС.
"Матч пройдет в ноябре, точную дату пока назвать не могу. Какие команды примут в нем участие? Это решит РФС", – цитирует Пронина ТАСС.
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