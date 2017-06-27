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Бывший президент "Барселоны" арестован на основании данных из доклада Майкла Гарсии

Бывший президент "Барселоны" Сандро Роcсель две недели назад был арестован в Испании на основании данных, полученных из доклада американского следователя Майкла Гарсии, утверждает Bild.

Россель обвиняется в отмывании денег на сумму 35 миллионов евро. Следствие подозревает, что Россель вместе с руководством Федерации футбола Бразилии (CBF) присвоил себе порядка 15 миллионов на незаконной продаже прав на изображение сборной Бразилии, ее представителей, а также на продаже прав показа товарищеских игр пентакампеонов. По мнению немецкого издания, в докладе Гарсии содержались данные об этих нарушениях, которые были переданы властям в этом году.

СЭ
Теги: Барселона
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: Виталий Шдоров (Сегодня, 14:39) #
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Регистрация: 27.06.2017
№1 Написал: ecnbpmuiwiu (Сегодня, 14:03) #
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Регистрация: 27.06.2017
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