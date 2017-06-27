Бывший президент "Барселоны" арестован на основании данных из доклада Майкла Гарсии

Бывший президент "Барселоны" Сандро Роcсель две недели назад был арестован в Испании на основании данных, полученных из доклада американского следователя Майкла Гарсии, утверждает Bild.Россель обвиняется в отмывании денег на сумму 35 миллионов евро. Следствие подозревает, что Россель вместе с руководством Федерации футбола Бразилии (CBF) присвоил себе порядка 15 миллионов на незаконной продаже прав на изображение сборной Бразилии, ее представителей, а также на продаже прав показа товарищеских игр пентакампеонов. По мнению немецкого издания, в докладе Гарсии содержались данные об этих нарушениях, которые были переданы властям в этом году.