Геннадий Зюганов: стыдно за сборную России на Кубке конфедераций

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался относительно выступления сборной России на Кубке конфедераций, однако подчеркнул, что не ругает игроков, ведь они старались."Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, и первый удар по воротам на 24-й минуте, за период бьют три раза, и все мимо ворот…Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть. А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться.Пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно… " - подытожил лидер КПРФ.