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Геннадий Зюганов: стыдно за сборную России на Кубке конфедераций

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался относительно выступления сборной России на Кубке конфедераций, однако подчеркнул, что не ругает игроков, ведь они старались.

"Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, и первый удар по воротам на 24-й минуте, за период бьют три раза, и все мимо ворот…

Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть. А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться.

Пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно… " - подытожил лидер КПРФ.
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:27
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№16 Написал: casabl (Сегодня, 14:49) #
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online

Мне стыдно за КПРФ, ну и что?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№15 Написал: Виталий Шдоров (Сегодня, 14:36) #
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Регистрация: 27.06.2017
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:30) #
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Цитата: Hitman
Цитата: P.V.
В 96 выборы выиграл Гена, но власти решили по своему

ОПЯТЬ НО,из серии в пользу бедных,по факту этого не произошло,Ты за Гену тогда голосовал?

То, что в 96-м Зюганов выиграл президентскую гонку - общеизвестный факт, о котором уже в 2000-е много писалось.

Только лидер КПРФ испугался и САМ позвонил Ельцину и поздравил его с победой на выборах.
После этого в Центризбиркоме и "округлили" результаты голосования в пользу ЕБН.
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть.

за период бьют три раза

Вот - готовый тренер для сборной.
А вы - Бердыев, Бердыев...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№12 Написал: dima0501 (Сегодня, 14:21) #
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Стыдно за тебя зюганов невыбраный депутат, а за ребят в кои то веки гордость, не повезло, играли хорошо.
Регистрация: 28.09.2016
№11 Написал: ecnbpmuiwiu (Сегодня, 14:18) #
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Регистрация: 27.06.2017
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
В 96 выборы выиграл Гена, но власти решили по своему

ОПЯТЬ НО,из серии в пользу бедных,по факту этого не произошло,Ты за Гену тогда голосовал?
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
стыдно что ты за 25 лет не смог победить не на одних выборах,вечные лузеры

В 96 выборы выиграл Гена, но власти решили по своему


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№8 Написал: Lacan (Сегодня, 14:00) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Стыдно - у кого видно, а у сборной не видно ничего- ни игры, ни перспектив!
Регистрация: 27.09.2011
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 13:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
стыдно что ты за 25 лет не смог победить не на одних выборах,вечные лузеры
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 13:54) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
по меркам СССР - стыдно, по реалиям России нормально сыграли )
Регистрация: 26.07.2014
№5 Написал: jarny (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (3)

за себя стыдись, упырь
Регистрация: 6.02.2009
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 13:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну ладно когда сынок Жириновского - полудурок Лебедев пытается пропиариться на футболе,но Зюганову то чего сюда лезть? Геннадий Андреевич пиарься лучше на мавзолее и мумии Ульянова - это намного выигрышнее.чем на усах осетинского таракана. smile
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:45) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Гос дума себя не оправдывает какой год, но почему-то состав остается прежний...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: khmel Питер (Сегодня, 13:37) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Гена на!!!!!Период в хоккее!!!!!Выходи из SP!!!
Регистрация: 12.08.2012
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:36) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стыдно что ты *** у власти 20 лет , и я живу с тобой в одной стране
Регистрация: 25.01.2016
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