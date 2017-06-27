Сборная Португалии поблагодарила Казань на русском языке (фото)

Сборная Португалии перед полуфинальным матчем Кубка конфедераций с Чили, который состоится в Казани, выступила с обращением к болельщикам на русском языке."Как же здорово вернуться в Казань! Огромное вам спасибо за поддержку и теплый прием. Мы никогда этого не забудем", - говорится в официальном твиттере португальской команды.Полуфинальный матч Кубка конфедераций Португалия - Чили пройдет 28 июня.