Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Йоан Молло: с Манчини "Зенит" способен выиграть чемпионат и Лигу Европы

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло рассказал о работе с новым тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини.

"Сборы у Манчини – топ-уровень. Мы много работаем и уже в отличном состоянии. Чувствую, что расту как игрок тактически, физически. Внимание к тактике при Роберто точно больше, чем раньше. У него много важных для футбола маленьких деталей, каждая из которых имеет значение.

Когда Манчини начинает тренировку, он первым же делом объясняет свою идею. Бывает, работаешь много и усердно, но не все понимаешь. А у Манчини во всем есть смысл, он очень прямой человек.

Я не проходил первый сбор при Луческу, поэтому мне трудно их сравнивать. Футболист должен подстраиваться под людей. Иногда тебе что-то не нравится, но приходится с этим смириться. Манчини делает так, Луческу – по-другому, и "по-другому" – не значит "плохо".

Честно, не могу сказать, что не получилось у Луческу, ведь я играл немного. Он говорил, что я вхожу топ-5 лучших футболистов лиги, а после этого не включал меня в заявку на Лигу Европы. Это не грустно, но как-то странно. Тренер пообещал дать мне шанс, но этого толком не произошло.

Я не особенно огорчаюсь: когда дела идут плохо, ты должен всего лишь больше работать, верить в себя и следовать за своей мечтой. Людям плевать на эмоции, они уверены, что за "Зенит" играют сильнейшие. Не играешь ты четыре, пять месяцев, но когда все-таки выйдешь, то должен быть хорош.

Конечно, с Манчини мы способны выиграть чемпионат и Лигу Европы. Какие еще могут быть амбиции у "Зенита"? Мы здесь не для того, чтобы бороться за вторые места. Ничего не достается просто так, но новый тренер точно подскажет нам, что делать", - передает слова Молло "Матч ТВ".
Теги: Молло Зенит
Сегодня, 14:42
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
"....Мы здесь не для того, чтобы бороться за вторые места......."
А кто это мы? Назови основной состав команды, тогда и можно будет оценить ваши возможности.
Регистрация: 30.11.2015
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Когнено может, нужно побольше игроков уровня Терентьевых и Кузяевых покупать, к Юсуповым и Цаллаговым. ЛЧ выиграют и не заметят.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зато включил в состав Эрнани и Цаллагова)Шанс у Молло будет.Техничный,быстрый игрок с хорошей обводкой.Главное правильно использовать его сильные качества,а не как Луческу выпускать на пять минут тупо навешивать с фланга в толпу игроков.Любимая тактика Плаческу-епани в центр штрафной верхом,авось забьем.


--------------------
Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:58) #
  • +1
  •  (1)
online

дурак ты дураком Йоан !! Мог бы играть в Крыльях, не вылетели бы они это первое, а по итогу сезона оказаться в Краснодаре, Локо на крайняк в Уфе и быть там первой скрипкой ... а теперь будешь лавку полировать до конца контракта !!
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: пушкин спб (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
С такими как ты, вряд ли.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№3 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 14:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
laughing
Регистрация: 28.12.2009
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
про Лигу чемпионов забыл видимо ))
Регистрация: 26.07.2014
№1 Написал: Виталий Шдоров (Сегодня, 14:46) #
  • -1
  •  (1)

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 27.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.