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Александр Тарханов: Ильину еще работать и работать, даже не думаем о переходе в "Зенит"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Владимира Ильина в "Зенит".

"Ильин сейчас на сборах, даже не было никаких разговоров о том, что он на них не поедет. О "Зените" даже не думаем, Владимиру нужно еще работать и работать.

В первую очередь задача "Урала" – войти в десятку, а дальше уже посмотрим. Весь коллектив работает хорошо, надеемся на результат", – цитирует Тарханова "Чемпионат".
Теги: Тарханов Зенит Урал
Сегодня, 14:58
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