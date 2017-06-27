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Бруну Алвеш: сыграть в финале в Санкт-Петербурге – это настоящая мечта
Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился ожиданиями от матча с Чили в рамках полуфинала Кубка конфедераций. Напомним, ранее футболист выступал в петербургский "Зенит".
"Я провёл здесь много лет, но мне всё ещё кажется, что это первый раз. Горжусь, что представляю здесь Португалию. Это ещё один важный турнир для меня. Продолжу прилагать усилия, чтобы добиться ещё одной великой победы для нашей страны. Мы должны быть сильными. Каждый должен сделать всё возможное, чтобы победить.
Я был очень хорошо принят в России, особенно в Санкт-Петербурге. Благодарен всем за то время, что я здесь провёл. Будет ли финал в Санкт-Петербурге особенным? Да, без всякого сомнения. Сыграть в финале – это мечта, настоящая мечта. Но давайте делать шаг за шагом. У нас игра против Чили, давайте продолжим наше путешествие", - цитирует Алвеша официальный сайт ФИФА.
"Я провёл здесь много лет, но мне всё ещё кажется, что это первый раз. Горжусь, что представляю здесь Португалию. Это ещё один важный турнир для меня. Продолжу прилагать усилия, чтобы добиться ещё одной великой победы для нашей страны. Мы должны быть сильными. Каждый должен сделать всё возможное, чтобы победить.
Я был очень хорошо принят в России, особенно в Санкт-Петербурге. Благодарен всем за то время, что я здесь провёл. Будет ли финал в Санкт-Петербурге особенным? Да, без всякого сомнения. Сыграть в финале – это мечта, настоящая мечта. Но давайте делать шаг за шагом. У нас игра против Чили, давайте продолжим наше путешествие", - цитирует Алвеша официальный сайт ФИФА.
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