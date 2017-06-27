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Себастьян Дриусси в течение 48 часов станет игроком "Зенита"
Агент нападающего "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси Густаво Педросо сообщил, что в течение 48 часов футболист станет игроком "Зенита".
"Мы с Себастьяном сейчас находимся в Буэнос-Айресе и ждем, когда "Зенит" пришлет нам контракт. Думаю, это произойдет во вторник или в среду", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
"Мы с Себастьяном сейчас находимся в Буэнос-Айресе и ждем, когда "Зенит" пришлет нам контракт. Думаю, это произойдет во вторник или в среду", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
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