Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Себастьян Дриусси в течение 48 часов станет игроком "Зенита"

Агент нападающего "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси Густаво Педросо сообщил, что в течение 48 часов футболист станет игроком "Зенита".

"Мы с Себастьяном сейчас находимся в Буэнос-Айресе и ждем, когда "Зенит" пришлет нам контракт. Думаю, это произойдет во вторник или в среду", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Ривер Плейт Зенит Трансферы
Сегодня, 20:21
Напечатать
25
(3)
№25 Написал: pasha Киров (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: liasport433
очень переоцененный игрок, там судя по нарезке голов, все игроки даже не пытались противостоять игроку... у нас чемпионат по виду раза в два сильнее

Болеешь за Спартак??


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№24 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: петя365

Его фамилиё на всех языках одинаков, что удивительно

Иди попроси у мамы денег на мороженное и охладись.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№23 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Усы, лапы и хвост
Цитата: Black Fox
Смеяться над иностранным именем?

А Над Колодрыгиным, Бздюбой и Говнюковым надоело smile Можно посмеятся нал Ушатовым-Помоевым, да только он и без этого богом обиженный. Можно поржать на jerk-off'ом и arse-shavin'ом, он же Парашавин, куда не плюнь - в клоуна попадешь
Расскажи, кто тут Джано всуе поминал? Питерские свиньи? Немытые такие, живут в Уделаной... Иногда - в уделаном сортире с трещиной и большим вибратором

на их фоне вы клоун Богом обиженный, а проще говоря не кто!
Регистрация: 10.07.2009
№22 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 20:59) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Смеяться над иностранным именем?

А Над Колодрыгиным, Бздюбой и Говнюковым надоело smile Можно посмеятся нал Ушатовым-Помоевым, да только он и без этого богом обиженный. Можно поржать на jerk-off'ом и arse-shavin'ом, он же Парашавин, куда не плюнь - в клоуна попадешь
Расскажи, кто тут Джано всуе поминал? Питерские свиньи? Немытые такие, живут в Уделаной... Иногда - в уделаном сортире с трещиной и большим вибратором
Регистрация: 27.06.2017
№21 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:59) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
лимит на попуасов надо ужесточать

в попу ас папуас это у нас здесь ты.. такой редкий дебилойдный экспонат
Регистрация: 27.08.2008
№20 Написал: петя365 (Сегодня, 20:58) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Black Fox
твоя фамилия в иностранных языках?

Его фамилиё на всех языках одинаков, что удивительно
Кретино- Идиотто
Регистрация: 7.05.2017
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:56) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Усы, лапы и хвост
Все, кроме Педросов Зинку накуй посылают... Такой вот клуб - в который сбегаются одни Педросы

Смеяться над иностранным именем? Это по-свински. Не хочешь узнать на что похожа твоя фамилия в иностранных языках?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:56) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Сказали что будут топ игроков покупать вот пожалуйста!

на вырост
Регистрация: 27.08.2008
№17 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 20:55) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Команда Зенит.
будут

Это тебе цыганка нагадала? laughing Развелось в таборе Предсказамусов! Главное - не врут никогда! Обещали зимой, что догонят и перегонят Спартак... И продолжают обещать! Стабильность - сила! joy
Регистрация: 27.06.2017
№16 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:53) #
  • -4
  •  (6)

Сказали что будут топ игроков покупать вот пожалуйста! Правда кроме Фурсенко ни кто не знает что он топ даже сам игрок но это мелочи! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№15 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Усы, лапы и хвост
Все, кроме Педросов Зинку накуй посылают... Такой вот клуб - в который сбегаются одни Педросы

Они вас в следующем сезоне будут вовсю нагибать...
Регистрация: 23.04.2017
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
лимит на попуасов надо ужесточать

хочешь развалить Спартак?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:44) #
  • -6
  •  (8)

лимит на попуасов надо ужесточать
Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 20:44) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все, кроме Педросов Зинку накуй посылают... Такой вот клуб - в который сбегаются одни Педросы
Регистрация: 27.06.2017
№11 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:43) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: liasport433
там судя по нарезке голов, все игроки даже не пытались противостоять игроку... у нас чемпионат по виду раза в два сильнее

согласен,но в матчах Цска Урал или Цска мордва,тоже подобное случается,все синхронно расступаются))

Цитата: Black Fox
чпокались

Дзюба и Кокорин joy


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:42) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
чпокали зенит

чпокались Зенитом


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:39) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: KOZbIPb
с фамилией Ананидзе

чпокали зенит


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 20:33) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
Агент нападающего Педросо

Понятно. Куда ж ему с такой фамилией, как не к голубым?
Регистрация: 27.06.2017
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:32) #
  • -2
  •  (6)




Регистрация: 20.04.2016
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:31) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Агент нападающего Педросо

если перевести на Русский язык - Михалыч с Челябинского Труболитейного Завода smile


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
с фамилией Ананидзе, да Ананко одна дорога-в Спартак joy
Регистрация: 22.08.2007
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:29) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Зимой в аренду в тосно joy


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (6)

да смотрел нарезку, очень переоцененный игрок, там судя по нарезке голов, все игроки даже не пытались противостоять игроку... у нас чемпионат по виду раза в два сильнее
Регистрация: 19.06.2017
№2 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 20:24) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Коко с Бздюбой могут дальше инстаграмить - теперь у них на это будет масса свободного времени joy
Регистрация: 27.06.2017
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (10)

с такой фамилией одна дорога-в зенит joy


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.