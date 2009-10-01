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В Аргентине утверждают, что Кристиан Павон за 30 млн евро перейдет в "Зенит"

Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон перейдет в "Зенит", утверждает аргентинский сайт Clarin.

Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. С остальными выплатами и налогами сумма возрастет до 30 миллионов. Ранее клуб отказался продавать его за 14 миллионов.
Теги: Бока Хуниорс Зенит Трансферы
Сегодня, 20:45
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(3)
№21 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 22:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очень большой риск, очень.
Но если выгорит, Зенит получат суператаку. А вот куда девать двух "сборников" - непонятно.
Регистрация: 5.09.2012
№20 Написал: mustang (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
что там с фэйр плеем?
Регистрация: 23.12.2015
№19 Написал: Meatloaf (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 3.07.2016
№18 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда русфутбол научиться новости во время писать, а не копировать спустя два часа 30 Лямов долларов трансфер + зп за контракт на 5 лет.

Игроки хорошие, что Павон, что дриусси, посмотрим, что покажут за пределами Аргентины


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№17 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 21:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Видео нарезки конечно не дают обьективной инфы, но судя по всему Зенит наконец то.заиграет в атаку с этими ребятами.

Аргентинцам по 21 году, футболисты молодежки, очень талантливые игроки атаки.
Регистрация: 5.09.2012
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Видео нарезки конечно не дают обьективной инфы, но судя по всему Зенит наконец то.заиграет в атаку с этими ребятами.
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:34) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
ахахахха 30 лямов за это?ржу с голубого шапито)))
Регистрация: 13.05.2017
№14 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 21:29) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
чем тогда будет заниматься постельная парочка?

Молли черемисить. Короче, тем же, чем всегда
Регистрация: 27.06.2017
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:24) #
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Цитата: mongolor
Интересная парочка приедет.....посмотрим.


чем тогда будет заниматься постельная парочка?
Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гринч
Цитата: бульбаш
№3 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 20:58) #-4 (10)


online
Болеет за:
«Спартак»

Цитата: sunsun
Московским бабушкам придётся затянуть пояса
Не только Московским но и Российским бабушкам и ДЕДУШКАМ И ВСЕМ РОССИЯНАМ .




А вы все чужие бабки считаете...лучше бы вы посчитали сколько бабушек лукойл на...л

Зачем БАБУШКАМ бензин ? БАБУШКИ лукойлу не платят каждый месяц.

Цитата: Black Fox
Цитата: sunsun
Московским бабушкам придётся затянуть пояса

Сколько возмущенных бабушек отписалось...и у всех откромленные свиные рожи шире плеч...к счастью, у меня есть любимый кирзовый сапог с крепленной подошвой специально для таких случаев.

Только БОМЖИ могут быть ОТКОРМЛЕННЫМИ СВИНЫМИ РОЖАМИ ШИРЕ ПЛЕЧ ПОМОЕК ЖЕ МНОГО И МНОГО ВКУСНОГО ТАМ И НЕ ПОНИМАЮТ ОТКУДА ДЕНЬГИ У ЗИНКИ И ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ, ОЧЕНЬ ВАС ЖАЛЬ
Регистрация: 8.05.2016
№11 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 21:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот попадут в КУЕФЕ на Арсенал...И как выйдут на поле против Озила и Мертезакера с Паулистой - Лунев, Кузяев и Терентьев... И все, закат солнца вручную
Регистрация: 27.06.2017
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sunsun
Московским бабушкам придётся затянуть пояса

Сколько возмущенных бабушек отписалось...и у всех откромленные свиные рожи шире плеч...к счастью, у меня есть любимый кирзовый сапог с крепленной подошвой специально для таких случаев.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: бульбаш
№3 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 20:58) #-4 (10)


online
Болеет за:
«Спартак»

Цитата: sunsun
Московским бабушкам придётся затянуть пояса
Не только Московским но и Российским бабушкам и ДЕДУШКАМ И ВСЕМ РОССИЯНАМ .




А вы все чужие бабки считаете...лучше бы вы посчитали сколько бабушек лукойл на...л


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№8 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Интересная парочка приедет.....посмотрим.
Регистрация: 24.04.2009
№7 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 21:06) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
вот и грохнули бездарно выручку с Хулька и Витцеля,на двух аргентинских Кокориных))

Ну еще и на Кузяева с Терентьевым... Тоже гранды
Регистрация: 27.06.2017
№6 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:04) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: sunsun
Московским бабушкам придётся затянуть пояса

позорники


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: sunsun (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ну хоть с продажи Халка бабули оттянулись и поели хорошенько
Регистрация: 26.07.2016
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:03) #
  • -5
  •  (11)

вот и грохнули бездарно выручку с Хулька и Витцеля,на двух аргентинских Кокориных))


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 20:58) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sunsun
Московским бабушкам придётся затянуть пояса

Не только Московским но и Российским бабушкам и ДЕДУШКАМ И ВСЕМ РОССИЯНАМ .
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 20:57) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тоже неизвестное полено по цене Ибрагимовича smile
Регистрация: 27.06.2017
№1 Написал: sunsun (Сегодня, 20:54) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Московским бабушкам придётся затянуть пояса
Регистрация: 26.07.2016
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