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Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (17)
Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (17)
В Аргентине утверждают, что Кристиан Павон за 30 млн евро перейдет в "Зенит"
Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон перейдет в "Зенит", утверждает аргентинский сайт Clarin.
Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. С остальными выплатами и налогами сумма возрастет до 30 миллионов. Ранее клуб отказался продавать его за 14 миллионов.
Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. С остальными выплатами и налогами сумма возрастет до 30 миллионов. Ранее клуб отказался продавать его за 14 миллионов.
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