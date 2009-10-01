В Аргентине утверждают, что Кристиан Павон за 30 млн евро перейдет в "Зенит"

Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон перейдет в "Зенит", утверждает аргентинский сайт Clarin.Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. С остальными выплатами и налогами сумма возрастет до 30 миллионов. Ранее клуб отказался продавать его за 14 миллионов.