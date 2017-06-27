"Милан" нацелился на Дани Карвахаля

Защитник "Реала" Дани Карвахаль может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Marca.Сообщается, что "россонери", получив солидную сумму на летние трансферы от китайских владельцев, будут готовы сделать щедрое предложение как самому 25-летнему беку, так и его клубу.В завершившемся сезоне Карвахаль забил 1 гол и сделал 12 результативных передач в 41 матче за "Реал".