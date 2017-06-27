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"Милан" нацелился на Дани Карвахаля

Защитник "Реала" Дани Карвахаль может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Marca.

Сообщается, что "россонери", получив солидную сумму на летние трансферы от китайских владельцев, будут готовы сделать щедрое предложение как самому 25-летнему беку, так и его клубу.

В завершившемся сезоне Карвахаль забил 1 гол и сделал 12 результативных передач в 41 матче за "Реал".
Теги: Карвахаль Милан Реал Трансферы
Сегодня, 21:04
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 21:43) #
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Болеет за:
«Реал»
В 4 матче?) В четвертов?) 1 гол и 12 результативных?) Реал никогда его не отпустит, ни за какие бабки) на равне с Дани Алвесом 2 лучших ПЗ в мире)
Регистрация: 31.03.2015
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