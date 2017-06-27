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Германия победила Англию и вышла в финал молодежного Евро
Англия U-21 – Германия U-21 – 2:2 (серия пенальти 3:4)
Голы: Зельке, 35 – 0:1, Грэй, 41 – 1:1, Абрахам, 50 – 2:1, Платте, 70 – 2:2
Англия: Пикфорд, Холгейт (Айорфа, 106), Чемберс, Моусон, Чилуэлл, Уорд-Праус, Хьюз (Свифт, 86), Чалоба (Мерфи, 66), Грэй (Редмонд, 73), Бэйкер, Абрахам
Германия: Поллерсбек, Тольян, Юнг (Керер, 80), Кемпф, Герхардт, Хаберер (Кор, 102), Филипп, Майер, Арнольд, Гнабри (Амири, 87), Зельке (Платте, 63)
Голы: Зельке, 35 – 0:1, Грэй, 41 – 1:1, Абрахам, 50 – 2:1, Платте, 70 – 2:2
Англия: Пикфорд, Холгейт (Айорфа, 106), Чемберс, Моусон, Чилуэлл, Уорд-Праус, Хьюз (Свифт, 86), Чалоба (Мерфи, 66), Грэй (Редмонд, 73), Бэйкер, Абрахам
Германия: Поллерсбек, Тольян, Юнг (Керер, 80), Кемпф, Герхардт, Хаберер (Кор, 102), Филипп, Майер, Арнольд, Гнабри (Амири, 87), Зельке (Платте, 63)
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