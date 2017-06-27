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Сальваторе Сиригу стал игроком "Торино"

"Торино" объявил о подписании контракта с вратарем Сальваторе Сиригу, который расторг контракт с "ПСЖ".

30-летний голкипер заключил 3-летний контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.
Теги: Торино ПСЖ Трансферы
Вчера, 22:37
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