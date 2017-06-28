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СМИ: Александр Головин может перейти в "Марсель"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может перебраться во Францию в текущее межсезонье.

В молодом российском хавбеке заинтересован "Марсель", информирует "Газета.ru" со ссылкой на Football Club de Marseille.

Напомним, ранее сообщалось, что на Головина также претендует лондонский "Арсенал".
Теги: Головин Марсель Трансферы
Сегодня, 10:55
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12
(3)
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо бы!
Давно игроки из РФ не играли в ТОП-5 европейских чемпионатов. Для сборной полезно.
Обратно всегда успеет.
Регистрация: 14.04.2008
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Если это правда, отличный вариант для развития карьеры футболиста, надо уезжать
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 12:14) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Один фиг, что Марсель, что Арсенал, один на вторых ролях, другой вечный неудачник.
Молодой можно и попробовать, пока здесь окончательно не загубили.
Регистрация: 10.10.2006
№9 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да ни куда он не поедет. Там таких пруд пруди.
Регистрация: 2.08.2010
№8 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:47) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pikaldi
Плохая примета ....переходить в Марсель в таком возрасте. Был один такой....

Забавно)))

А вообще, по-моему, хороший вариант.


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Регистрация: 1.03.2017
№7 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 11:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
вот так мал по малу от мифического Арсенала к все более вменяемым его уровню и таланту клубам.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:21) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Половик никуда не перейдёт...скорее сашко в сметане запутается..
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 11:19) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TrustMe
Марсель сейчас второстортный клуб
А учитывая уровень чемпионата Франции где есть ПСЖ и все остальные то это будет большой ошибкой туда идти

Ну во-первых это уже европейский уровень и чемпионат Франции посильнее нашего.
Во-вторых ПСЖ занял второе место уступив Монако, которое играло в полуфинале ЛЧ, а ещё есть Ницца. Да и вообще Марсель занял 5 место.
Так что если он хочет прогрессировать а не как Кокорин гнаться за баблом и "ждать" предложения от ТОП клуба, надо идти! Там он играть сможет и засветиться как раз перед ТОПами!
Регистрация: 6.05.2009
№4 Написал: Trucha (Сегодня, 11:17) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
нечего там делать,уж лучше к Слуцкому пусть едет, вот там опыт будет )
Регистрация: 4.08.2016
№3 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 11:07) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Плохая примета ....переходить в Марсель в таком возрасте. Был один такой....
Регистрация: 25.01.2016
№2 Написал: TrustMe (Сегодня, 11:06) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Марсель сейчас второстортный клуб
А учитывая уровень чемпионата Франции где есть ПСЖ и все остальные то это будет большой ошибкой туда идти


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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
№1 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 11:02) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Если не утка, пусть едет. Опыта набирается.
Регистрация: 6.02.2008
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