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Костас Манолас опоздал на медосмотр в "Зените"

Защитник "Ромы" Костас Манолас сегодня должен пройти медосмотр в "Зените", передает Football Italia.

Отмечается, что Манолас не приехал в клинику в назначенное время, однако это не означает, что трансфер не состоится. Уже сегодня до конца дня 26-летний футболист официально может стать игроком "Зенита".
Теги: Манолас Зенит Трансферы
Сегодня, 10:59
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(4)
№7 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 12:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
#вернитефорум !


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он дал понять, что за рубли готов только полировать скамейку. Пусть играет Иванович с животом.
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:53) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: KOZbIPb
Защитник «Ромы» Костас Манолас с опозданием прибыл в медицинскую клинику «Вилла Стюарт», где должен пройти медицинское обследование для «Зенита». Футболиста ждали к 8:30 утра, но грек немного задержался, информирует Football Italia.

И в каком месте расхождение с новостью?
Новостник от себя только добавил (а может это и было в том источнике где новостник спи**ил эту новость), что подобное неуважение к клубу, как опоздание на медосмотр, может обернуться не подписанием контракта по инициативе уже клуба, а не игрока.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 11:19) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Очень значимая новость, ей самое место в шапке сайта.

А так да, Защитник мирового уровня, полузащитник мирового уровня (если переходит из Ромы то-же) и два супер талантливых молодых Аргентинца в нападении, если все поучится будет команда не хуже прошлых лет. 4 новых легионера не считая Нобоа + Кришито и Жулиано, по сути команда совсем будет новая.

По FFP у Зенита 193 миллиона евро.
Регистрация: 5.09.2012
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как минимум с возращением Фурсенко и сарсания, стало весело в трансферные окна, саги по переход,до опупения, слухи...

А так уже достали этот Манолас, Парадес, Дриусси и Павон... на НТВ можно снять сериал на несколько сезонов, по их жизненному пути в трансферное окно


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:16) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
сколько стопперов вы видели..Трёшкин,Гарай...прост
о превратились в нефутболистов..
я могу показать вам средний палец..боюсь,вы на него присядите..
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:05) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Защитник «Ромы» Костас Манолас с опозданием прибыл в медицинскую клинику «Вилла Стюарт», где должен пройти медицинское обследование для «Зенита». Футболиста ждали к 8:30 утра, но грек немного задержался, информирует Football Italia.
Новостник долпаеп
Регистрация: 22.08.2007
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