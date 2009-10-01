Костас Манолас опоздал на медосмотр в "Зените"

Защитник "Ромы" Костас Манолас сегодня должен пройти медосмотр в "Зените", передает Football Italia.Отмечается, что Манолас не приехал в клинику в назначенное время, однако это не означает, что трансфер не состоится. Уже сегодня до конца дня 26-летний футболист официально может стать игроком "Зенита".