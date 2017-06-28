Игорь Портнягин: решил поменять обстановку, хочу обрести второе дыхание в "Урале"

Нападающий Игорь Портнягин рассказал, почему решил перейти из "Локомотива" в "Урал" на правах аренды."Хотел бы поблагодарить президента и тренерский штаб "Урала" за оказанное доверие, попытаюсь принести максимальную пользу клубу. В последнее время у меня не всё получалось по ряду объективных причин. Решил поменять обстановку, хочу обрести второе дыхание в "Урале".Пока больше общаюсь с реабилитологом, потому что мы набираем физическую форму, с капитаном команды, с молодыми ребятами. Если говорить о личных целях, то - забить больше голов, чтобы "Урал" был по итогам сезона как можно выше", - цитирует Портнягина клубное телевидение.