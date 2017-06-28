Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Борис Игнатьев: есть еще несколько талантливых игроков для сборной, например, Кокорин и Дзюба

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги выступления национальной команды на Кубке конфедераций.

- Первый Кубок конфедераций состоялся 20 лет назад, когда я возглавлял сборную России. Вначале, честно говоря, относился к нему без особого пиетета, так как этот турнир воспринимался исключительно как прелюдия к большому футбольному мероприятию. Сейчас отношение к нему стало более серьезным. Тем важнее тот результат, который должна была показать на нем сборная России.

К сожалению, мы вылетели еще до того, как закончился групповой этап. Заметно, что нашим футболистам зачастую не хватает концентрации в простых эпизодах. Когда нужно просто остановить мяч или попасть по нему, стоя перед воротами. Команда создает моменты, а использовать их не получается. Самый важный – проигранный матч с Мексикой получился при этом лучшим по содержанию, но за упорство очков не дают.

Есть еще несколько талантливых игроков, которые могут влиться в состав: например, Александр Кокорин и Артем Дзюба. Но с ними надо что-то делать. Я даже не об их послании, которое они опубликовали в интернете и в котором кто-то усмотрел подшучивание над Станиславом Черчесовым.

Дзюба уже который раз покидает сборную в последний момент. Думаю, пора объяснить, что происходит на самом деле. Речь все-таки идет об одном из лидеров национальной команды. Если между ним и тренером есть конфликт, надо признаться в этом", - цитирует Игнатьева "Собеседник".
Теги: Игнатьев Сборная России
Сегодня, 11:54
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 13:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Все закономерно:слабаки не могут выдержать конкуренцию,их удел - интернет.


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 11:57) #
  • +2
  •  (6)

не хочет играть- пошел вон. нах нам такие игрочишки. в сборной должны играть те кто хочет этого. пусть они и слабее .
Регистрация: 10.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.