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СМИ: Леандро Паредес в эти выходные может пройти медосмотр в "Зените"

Полузащитник "Ромы" Леандро Паредес близок к переходу в "Зенит".

Агент 22-летнего аргентинца уже договорился об условиях контракта с представителями клуба из Санкт-Петербурга.

Паредес, скорее всего, уже в эти выходные пройдет медосмотр перед переходом в "Зенит", передает "Sports.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.
Теги: Зенит Трансферы
Сегодня, 11:57
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(3)
№12 Написал: петя365 (Сегодня, 13:49) #
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online

Цитата: robinzen
Бонифации... передасты... дристусси... кого мы набираем?)) Уржаться же можно - до чего все по-русски неблагозвучно,

Куда им, засранцам, до Сидорова и Куйкина с Путиным
Наша фамилия звучит мире гордо, как кол в говне smile smile
Регистрация: 7.05.2017
№11 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:45) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи дают жару


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№10 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бонифации... передасты... дристусси... кого мы набираем?)) Уржаться же можно - до чего все по-русски неблагозвучно, прям как на подбор. Гвардия... smile
Регистрация: 24.09.2013
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:19) #
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  •  (5)

"Зенит" на своем официальном сайте подтвердил трансфер полузащитников Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Контракты с футболистами рассчитаны на три года, в клуб из Санкт-Петербурга они перешли на правах свободных агентов.
Кокоша может и дальше юродствовать, в основу и не мечтать терь попасть..
а ему и не надо! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: zenit Питер (Сегодня, 13:09) #
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А что с форумом все эти дни? Кто-нибудь даст пояснение?
Регистрация: 7.03.2007
№7 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
вы в прошлом году тоже самое пели, когда взяли Жулиано, Эрнани, ПРИШЕЛ ЦЫГАН. Думали ну все навеки как Шахта чемпиёны.Потом обосрались и начали их грязью поливать. ЧЕ ВСЯ НАДЕЖДА НА КООПЕРАТИВ ОЗЕРО?

Никто не верил в Луческу и его покупки
Только на Жулиано были надежды
В Луческу никто не верил и не пел песни про чемпионство


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Imp
Спартачи уже чувствуют что халявная жизнь заканчивается и никто им в этом году просто так чемпионство не отдаст.
Мясная сказка близится к концу

вы в прошлом году тоже самое пели, когда взяли Жулиано, Эрнани, ПРИШЕЛ ЦЫГАН. Думали ну все навеки как Шахта чемпиёны.Потом обосрались и начали их грязью поливать. ЧЕ ВСЯ НАДЕЖДА НА КООПЕРАТИВ ОЗЕРО?
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Спартачи уже чувствуют что халявная жизнь заканчивается и никто им в этом году просто так чемпионство не отдаст.
Мясная сказка близится к концу


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:13) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
сколько больных на медосмотр пришло и все в Зенит. mask

а где ваш дриуси, с ночного клуба никак не выползет?
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
надоело,может,возможно,интере
суется,лучше все по факту,а еще лучше писали бы о "великом" клубе ,вот где не паханное поле laughing
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:04) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего пройдет медосмотр для Баварии.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так, спин-офф Маноласа начался


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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