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Вячеслав Малафеев: сейчас все в руках у Лодыгина, он может вернуть себе место в воротах

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что у стража ворот сине-бело-голубых Юрия Лодыгина есть шансы вернуться в основной состав команды.

"Сейчас для него хорошая ситуация, поскольку у Андрея Лунева травма и последние матчи в основе "Зенита" провел именно Юра. И в этих встречах, и там, где он вышел на замену, Лодыгин сыграл уверенно.

Вспоминаю свой опыт, когда я потерял место в составе при Камиле Чонтофальски, но в последних матчах "Зенита" под руководством Властимила Петржелы и Владимира Боровички я снова занял место в воротах, хорошо отыграл свои матчи, и пришедший им на смену Дик Адвокат сделал ставку на меня.

Мне кажется, что сейчас все в руках у Лодыгина, и он может вернуть себе место в воротах, если и дальше будет играть стабильно", - приводят слова Малафеева "Известия".
Теги: Малафеев Лодыгин Зенит
Сегодня, 11:59
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№3 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Луневу надо быстрее поправляться!!))))
Регистрация: 29.08.2012
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (1)
online

Не надо было так явно и открыто сливать Луческу. То что он с Ростовом учудил , это просто шедевр вратарского мастерства. И таких шедевров поднакопилось порядком. А теперь восстановить репутацию будет непросто. Манчини -то не лох чукотский , посмотрит игры и поймет весь расклад думаю ,что заговорщики ему в составе не нужны.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Главное отключите у него "режим Нойера" blush


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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