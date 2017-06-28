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Психолог: если все останется, как есть, то сборная поедет на ЧМ-2018 не играть, а мучиться
Спортивный психолог Валерий Соколюк высказал мнение по поводу состояния сборную России в преддверии домашнего чемпионате мира.
В любом спорте есть три компонента - физическое состояние, техника и психологический настрой. В первых двух компонентах по оценкам многих специалистов, и я к ним присоединяюсь - мы близки к пику формы и выжать из игроков можно в лучшем случае еще процентов 15.
А если говорить про морально-психологическую подготовку, то потенциал роста для нашей сборной действительно огромен. Если серьезно подойти к этому вопросу, то я уверен наша сборная ещё может очень сильно всех удивить.
Причем если начать работу уже сейчас, то к чемпионату мира мы успеем. В противном случае, если все останется, как есть, то они поедут на турнир не играть, а мучиться в ожидании очередной порции критики. Будут играть с мыслями как сделать негатив в свою сторону меньше, а не как побеждать", - цитирует специалиста "Советский спорт".
В любом спорте есть три компонента - физическое состояние, техника и психологический настрой. В первых двух компонентах по оценкам многих специалистов, и я к ним присоединяюсь - мы близки к пику формы и выжать из игроков можно в лучшем случае еще процентов 15.
А если говорить про морально-психологическую подготовку, то потенциал роста для нашей сборной действительно огромен. Если серьезно подойти к этому вопросу, то я уверен наша сборная ещё может очень сильно всех удивить.
Причем если начать работу уже сейчас, то к чемпионату мира мы успеем. В противном случае, если все останется, как есть, то они поедут на турнир не играть, а мучиться в ожидании очередной порции критики. Будут играть с мыслями как сделать негатив в свою сторону меньше, а не как побеждать", - цитирует специалиста "Советский спорт".
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