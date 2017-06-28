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"Спартак" интересуется бразильским полузащитником Дугласом

Полузащитник "Васко да Гама" и молодежной сборной Бразилии Дуглас попал в сферу интересов "Спартака", передает "Газета.ru" со ссылкой на SporTV.

Сообщается, что москвичи уже подали официальный запрос. На футболиста также претендует ряд других европейских клубов, среди которых присутствует "Манчестер Сити".
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 12:48
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№9 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не нужен, однозначно. Через год запросится домой.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
уж купите кого нибудь grin только раздаем все..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:44) #
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online

Цитата: Sura73
Проходили уже... Пример: Ромуло. Так же забьет гол в ЛЧ условной "Барсе" и все...травмы, тоска по дому и т.д. Итог: в 25-26 обратно в Васко или Фламенго

Ну с Ромуло ты зря - до травмы он играл просто прекрасно, просто выжигал. Не повезло ему
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не нужен, проходили уже... Йопта,им футболист молодёжки сборной, на хорошем счету уже в вырезано-->вырезано не уперся. Канунников то получше будет))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:41) #
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online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: valerman40
не нужен нам. Пусть Бомжи подбирают.

бомжи молодых не берут, а у Федуна второй год такая политика..
Раньше Гнидер так делал, впрочем Дуглас уже достаточно раскрученный футболист..

А что это за Дуглас ? Я вообще никакой информации по нему не нашёл.
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:32) #
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Цитата: valerman40
не нужен нам. Пусть Бомжи подбирают.

бомжи молодых не берут, а у Федуна второй год такая политика..
Раньше Гнидер так делал, впрочем Дуглас уже достаточно раскрученный футболист..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:32) #
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online

Если через Шахтер разве что
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
согласен не нужен нам. Пусть Бомжи подбирают.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 13:19) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проходили уже... Пример: Ромуло. Так же забьет гол в ЛЧ условной "Барсе" и все...травмы, тоска по дому и т.д. Итог: в 25-26 обратно в Васко или Фламенго


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Бояться - глупо
Регистрация: 29.10.2013
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