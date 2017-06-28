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Борис Игнатьев: есть еще несколько талантливых игроков для сборной, например, Кокорин и Дзюба (2)
Борис Игнатьев: есть еще несколько талантливых игроков для сборной, например, Кокорин и Дзюба (2)
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"Спартак" интересуется бразильским полузащитником Дугласом
Полузащитник "Васко да Гама" и молодежной сборной Бразилии Дуглас попал в сферу интересов "Спартака", передает "Газета.ru" со ссылкой на SporTV.
Сообщается, что москвичи уже подали официальный запрос. На футболиста также претендует ряд других европейских клубов, среди которых присутствует "Манчестер Сити".
Сообщается, что москвичи уже подали официальный запрос. На футболиста также претендует ряд других европейских клубов, среди которых присутствует "Манчестер Сити".
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