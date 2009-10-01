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"Зенит" объявил о переходе Дмитрия Полоза и Александра Ерохина

Футболисты "Ростова" Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в "Зенит", информирует пресс-служба питерцев.

Соглашения с игроками рассчитаны на 3 года. В "Зенит" футболисты переходят на правах свободных агентов.

- "Зенит" приветствует Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в Петербурге, желает успехов и всего самого лучшего в составе сине-бело-голубых!, - говорится на официальный сайт команды.
Теги: Зенит Полоз Ерохин Трансферы
Сегодня, 13:41
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№18 Написал: петя365 (Сегодня, 13:53) #
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Цитата: Дмитрий Волк
В условиях лимита однозначно усиление.

Жаль, что не в условиях футбола - но, когда нибудь, через много тысяч лет наступит время и для игры
Регистрация: 7.05.2017
№17 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
мда.. хоть бы у новосельцева чтоль спросили.. что такое полировать лавку у бомжей


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
ковровые бомбардировки закупки smirk
Регистрация: 4.10.2009
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:52) #
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online

Без туркмена - деньги на ветер. Это как Мерседес частями покупать, без двигателя, и быть уверенными что всех обгонят
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
а вот это уже хорошо... это вам не терентьевы\богаевы, а действительно одни из лучших имеющихся на рынке русских игроков, способные прогрессировать..
Регистрация: 16.03.2010
№13 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 13:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
свинарник уже начал визжать smile а по переходу норм игроки,кокса тогда надо в Тосно отдать на перевоспитание

Свинарник ,постоянно будет визжать,они чаще комментируют наши новости,чем свои!!!Это означает ,что они боятся и завидуют нашему клубу!!!Я даже уверен что они ответят и на этот комментарий =)))
Регистрация: 29.08.2012
№12 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В условиях лимита однозначно усиление. И усиление конкуренции среди паспортистов. Будем надеяться, что руководство устроит нашим ногомячистам хорошую и здоровую конкуренцию. От которой выиграют все...
Регистрация: 2.04.2013
№11 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:50) #
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online

Ну это ожидаемо. Странно , что они Кудряшова ещё не подобрали.
Регистрация: 21.12.2016
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
свинарник уже начал визжать smile а по переходу норм игроки,кокса тогда надо в Тосно отдать на перевоспитание
Регистрация: 3.02.2011
№9 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну вот и всё!!! Потеряли мы ребят, но надеюсь на лучшее. В Ростове эта троица при Бердыеве зажигала ( Нобоа-Ерохин-Полоз )
Регистрация: 10.03.2012
№8 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
У Полоза же контракт до 19 года, какой свободный агент?) опять бомжи свои схемы мутят

Ну или Ростов
Регистрация: 21.11.2009
№7 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 13:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это очень хорошо!!!Довольно таки неплохие Русские игроки...
Регистрация: 29.08.2012
№6 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:46) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Freak
Кокорин на выход?

Да хорошо бы....
Регистрация: 24.09.2013
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 13:45) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Без Курбанбайрамыча этот оркестр заиграет совсем иначе
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: Freak СПб (Сегодня, 13:44) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин на выход?


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"Дороги в стране...
Как машины в стране...
Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино.... Го..."
Регистрация: 18.02.2011
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
тоже Манчини попросил ? smile
У Полоза же контракт до 19 года, какой свободный агент?) опять бомжи свои схемы мутят


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 13:44) #
  • -3
  •  (3)
online

Ладно.


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:44) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я всё понял. Один состав Зенита будет играть на Крестовском, а другой - на Петровском. Третий состав нужен на случай получения травм на плохом газоне.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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