Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:30
Старший селекционер: как минимум двое игроков пополнят "Крылья" - голкипер и центральный защитник
Старший селекционер: как минимум двое игроков пополнят "Крылья" - голкипер и центральный защитник
17:15
Новый сезон РФПЛ начнется 15 июля (13)
Новый сезон РФПЛ начнется 15 июля (13)
15:21
Константин Лепехин: главная причина подписания "Зенитом" Ерохина и Полоза - это их паспорта (1)
Константин Лепехин: главная причина подписания "Зенитом" Ерохина и Полоза - это их паспорта (1)
15:04
Сергей Веденеев: у новичков "Зенита" один общий недостаток - они играли исключительно в оборонительный футбол (1)
Сергей Веденеев: у новичков "Зенита" один общий недостаток - они играли исключительно в оборонительный футбол (1)
11:54
Борис Игнатьев: есть еще несколько талантливых игроков для сборной, например, Кокорин и Дзюба (2)
Борис Игнатьев: есть еще несколько талантливых игроков для сборной, например, Кокорин и Дзюба (2)
Фонд «Подари «Зениту». Экономная трансферная политика петербургского клуба
Урвать на свободном трансфере игрока с правильным паспортом более-менее сносного уровня – большая удача. Однако «Зенит» преуспевает на этом фронте выдающимся образом: сегодня он бесплатно подписал двух почти основных игроков сборной России.
Иван Новосельцев
Год назад карьера Ивана находилась на резком подъёме. В отличие от бывшего партнёра по обороне Виталия Дьякова, он не побежал ни в какое «Динамо», а остался в «Ростове» впитал в себя целебные свойства работы с Курбаном Бердыевым, стал вице-чемпионом страны и классным защитником, сделал предложение своей будущей жене прямо на поле, пробился в сборную, запомнился ярким имиджем, выделявшем его из серой массы русских футболистов. Ещё и забивать на стандартах начал!
Всё было хорошо, но в конце трансферного окна на счёт «Ростова» поступили чудодейственные 8 миллионов рублей, якобы активировавшие опцию выкупа контракта, переподписать который в «Ростове» почему-то никому за полтора года в голову не пришло.
Заиграть за «Зенит» Ивану не помог даже лимит. Подвели и проблемы со здоровьем: Мирча Луческу сетовал, что как только он собирался выпустить Новосельцева на поле, он получал какое-то повреждение или страдала от проблем с пищеварением. Мы помним, что перманентные проблемы со здоровьем привели на скамейку Луческу и Олега Шатова.
Сейчас будущее Ивана под вопросом: в матче с «Лудогорцем» на сборе он вышел в стартовом составе, но был заменён уже на 26-й минуте. Вполне возможно, что Новосельцев вернётся в как следует «нажившийся» на его продаже «Ростов».
Йоан Молло
Практику перевозки игроков дуэтами «Зенит» обкатал ещё зимой: тогда из Самары в Петербург проследовали Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло. У Ибрагима летом заканчивался контракт, поэтому больших денег трансфер «Зениту» не стоил. Другая ситуация была у француза, летом заключившего 3-летний, как было официально объявлено, контракт с «Крыльями».
Официальную сумму трансфера никто бы не узнал, если бы не бывший клуб Молло. «Сент-Этьен» бесплатно отпустил проблемного игрока в Россию, но с условием получения 50% от следующей перепродажи. Получил 250 тысяч евро. В результате сложнейших арифметических вычислений получаем официальную сумму в полмиллиона. Завышать её не выгодно никому: «Крыльям» пришлось бы больше отдавать французам, «Зениту» – портить финансовый fairplay.
Председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин поначалу хвалился выгодностью продажи: мол, так клуб на трансферах ещё не зарабатывал. Когда возник «Сент-Этьен» со своими вопросами, риторика сменилась. Так или иначе, главная звезда нижней части таблицы досталась петербуржцам за деньги, явно не соответствующие рыночным.
Увы, пока и Молло оправдать свою пусть и небольшую сумму трансфера не смог: Луческу французу не доверял и выпускал его разве что на короткие замены, дал шанс в Самаре. Приход Манчини – новый шанс для Йоана проявить себя: вполне возможно, что с Роберто, в отличие от Луческу, он найдёт общий язык. В этом случае, глядишь, и получение паспорта не за горами: Путиным он успел повосхищаться, да и по-русски он говорит гораздо охотнее Фернандеса.
Кристиан Нобоа
С эквадорцем всё просто: «Зениту» он достался бесплатно, поскольку контракт с «Ростовом» у Нобоа истёк, а продлевать сотрудничество на фоне полного переформирования команды Кристиан, конечно, не стал. Потому тут вопрос скорее в том, будет ли Нобоа отрабатывать свою зарплату. А вот его партнёру Денису Терентьеву нужно будет и оправдать сумму трансфера – хоть за кого-то «Ростов» что-то получил. По данным Transfermarkt, покупка стоила «Зениту» 2 млн.евро (хотя этот же портал оценивал трансфер Новосельцев в 10 миллионов той же валюты). Но при такой информации Денис в нашу подборку не попадает.
Александр Ерохин
Перейдём к героям сегодняшнего дня. Поначалу все были шокированы тем, что ребята переходят в «Зенит» на правах свободных агентов, ведь у обоих контракты до 2019-го. Но это же «Ростов», здесь просто и понятно не бывает.
Как объяснил Сергей Егоров из «СЭ», контракт Ерохина мог быть продлён ещё на 2 года (схема 1.5 + 2). Естественно, такого желания у игрока не возникло, несмотря на приход знакомого ему Леонида Кучука. Воспоминания о чемпионстве в «Шерифе» – круто, но чемпионство с «Зенитом» в следующем году – заметно круче.
Другой вопрос – сколько раз Ерохин выйдет на поле? Матч сборной с Мексикой показал, что топовому уровню Александр всё же не соответствует. Манчини не из тех тренеров, которые выжимают из своих игроков максимум и делают их лучше, поэтому вполне вероятен исход, при котором итальянец махнёт на долговязого 27-летнего парня рукой и затребует какого-нибудь Брозовича.
Дмитрий Полоз
С обделённым в плане игрового времени на Кубке Конфедераций нападающим всё ещё интереснее: по информации всё того же журналиста «СЭ» контракт действительно был заключён до 2019-го года, но с условием, что игрок сможет покинуть клуб на правах свободного агента, если согласится на предложение другого клуба. То есть даже никакой суммы отступных: Полоз поиграл ещё годик, но за это его должны были отпустить просто так.
Если верить официальной информации, так и произошло. Гениальный менеджмент «Ростова»: из стремительно разбегающегося состава победителей «Баварии» финансовую компенсацию клубу принёс только Терентьев.
Что же касается самого Полоза, то он, на мой взгляд, имеет больше перспектив, чем тот же Ерохин. Дима универсален, напорист и быстр, он любит взаимодействовать с большим центрфорвардом (пусть не в сборной, так хоть в клубе с Дзюбой поиграет), а конкуренцию со стороны Кокорина, если она вообще будет, Полоз должен выдержать, в последние 2 года он играет ощутимо сильнее. Лимит – за него. Не знаю, насколько искренен Манчини, сказавший Диме, что нуждается в нём, но Полоз явно ближе к уровню «Зенита», чем Ерохин.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Иван Новосельцев
Год назад карьера Ивана находилась на резком подъёме. В отличие от бывшего партнёра по обороне Виталия Дьякова, он не побежал ни в какое «Динамо», а остался в «Ростове» впитал в себя целебные свойства работы с Курбаном Бердыевым, стал вице-чемпионом страны и классным защитником, сделал предложение своей будущей жене прямо на поле, пробился в сборную, запомнился ярким имиджем, выделявшем его из серой массы русских футболистов. Ещё и забивать на стандартах начал!
Всё было хорошо, но в конце трансферного окна на счёт «Ростова» поступили чудодейственные 8 миллионов рублей, якобы активировавшие опцию выкупа контракта, переподписать который в «Ростове» почему-то никому за полтора года в голову не пришло.
Заиграть за «Зенит» Ивану не помог даже лимит. Подвели и проблемы со здоровьем: Мирча Луческу сетовал, что как только он собирался выпустить Новосельцева на поле, он получал какое-то повреждение или страдала от проблем с пищеварением. Мы помним, что перманентные проблемы со здоровьем привели на скамейку Луческу и Олега Шатова.
Сейчас будущее Ивана под вопросом: в матче с «Лудогорцем» на сборе он вышел в стартовом составе, но был заменён уже на 26-й минуте. Вполне возможно, что Новосельцев вернётся в как следует «нажившийся» на его продаже «Ростов».
Йоан Молло
Практику перевозки игроков дуэтами «Зенит» обкатал ещё зимой: тогда из Самары в Петербург проследовали Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло. У Ибрагима летом заканчивался контракт, поэтому больших денег трансфер «Зениту» не стоил. Другая ситуация была у француза, летом заключившего 3-летний, как было официально объявлено, контракт с «Крыльями».
Официальную сумму трансфера никто бы не узнал, если бы не бывший клуб Молло. «Сент-Этьен» бесплатно отпустил проблемного игрока в Россию, но с условием получения 50% от следующей перепродажи. Получил 250 тысяч евро. В результате сложнейших арифметических вычислений получаем официальную сумму в полмиллиона. Завышать её не выгодно никому: «Крыльям» пришлось бы больше отдавать французам, «Зениту» – портить финансовый fairplay.
Председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин поначалу хвалился выгодностью продажи: мол, так клуб на трансферах ещё не зарабатывал. Когда возник «Сент-Этьен» со своими вопросами, риторика сменилась. Так или иначе, главная звезда нижней части таблицы досталась петербуржцам за деньги, явно не соответствующие рыночным.
Увы, пока и Молло оправдать свою пусть и небольшую сумму трансфера не смог: Луческу французу не доверял и выпускал его разве что на короткие замены, дал шанс в Самаре. Приход Манчини – новый шанс для Йоана проявить себя: вполне возможно, что с Роберто, в отличие от Луческу, он найдёт общий язык. В этом случае, глядишь, и получение паспорта не за горами: Путиным он успел повосхищаться, да и по-русски он говорит гораздо охотнее Фернандеса.
Кристиан Нобоа
С эквадорцем всё просто: «Зениту» он достался бесплатно, поскольку контракт с «Ростовом» у Нобоа истёк, а продлевать сотрудничество на фоне полного переформирования команды Кристиан, конечно, не стал. Потому тут вопрос скорее в том, будет ли Нобоа отрабатывать свою зарплату. А вот его партнёру Денису Терентьеву нужно будет и оправдать сумму трансфера – хоть за кого-то «Ростов» что-то получил. По данным Transfermarkt, покупка стоила «Зениту» 2 млн.евро (хотя этот же портал оценивал трансфер Новосельцев в 10 миллионов той же валюты). Но при такой информации Денис в нашу подборку не попадает.
Александр Ерохин
Перейдём к героям сегодняшнего дня. Поначалу все были шокированы тем, что ребята переходят в «Зенит» на правах свободных агентов, ведь у обоих контракты до 2019-го. Но это же «Ростов», здесь просто и понятно не бывает.
Как объяснил Сергей Егоров из «СЭ», контракт Ерохина мог быть продлён ещё на 2 года (схема 1.5 + 2). Естественно, такого желания у игрока не возникло, несмотря на приход знакомого ему Леонида Кучука. Воспоминания о чемпионстве в «Шерифе» – круто, но чемпионство с «Зенитом» в следующем году – заметно круче.
Другой вопрос – сколько раз Ерохин выйдет на поле? Матч сборной с Мексикой показал, что топовому уровню Александр всё же не соответствует. Манчини не из тех тренеров, которые выжимают из своих игроков максимум и делают их лучше, поэтому вполне вероятен исход, при котором итальянец махнёт на долговязого 27-летнего парня рукой и затребует какого-нибудь Брозовича.
Дмитрий Полоз
С обделённым в плане игрового времени на Кубке Конфедераций нападающим всё ещё интереснее: по информации всё того же журналиста «СЭ» контракт действительно был заключён до 2019-го года, но с условием, что игрок сможет покинуть клуб на правах свободного агента, если согласится на предложение другого клуба. То есть даже никакой суммы отступных: Полоз поиграл ещё годик, но за это его должны были отпустить просто так.
Если верить официальной информации, так и произошло. Гениальный менеджмент «Ростова»: из стремительно разбегающегося состава победителей «Баварии» финансовую компенсацию клубу принёс только Терентьев.
Что же касается самого Полоза, то он, на мой взгляд, имеет больше перспектив, чем тот же Ерохин. Дима универсален, напорист и быстр, он любит взаимодействовать с большим центрфорвардом (пусть не в сборной, так хоть в клубе с Дзюбой поиграет), а конкуренцию со стороны Кокорина, если она вообще будет, Полоз должен выдержать, в последние 2 года он играет ощутимо сильнее. Лимит – за него. Не знаю, насколько искренен Манчини, сказавший Диме, что нуждается в нём, но Полоз явно ближе к уровню «Зенита», чем Ерохин.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.