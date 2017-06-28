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Ерохин и Полоз
Нужны ли они "Зениту"?



 

Фонд «Подари «Зениту». Экономная трансферная политика петербургского клуба

Урвать на свободном трансфере игрока с правильным паспортом более-менее сносного уровня – большая удача. Однако «Зенит» преуспевает на этом фронте выдающимся образом: сегодня он бесплатно подписал двух почти основных игроков сборной России.



Иван Новосельцев

Год назад карьера Ивана находилась на резком подъёме. В отличие от бывшего партнёра по обороне Виталия Дьякова, он не побежал ни в какое «Динамо», а остался в «Ростове» впитал в себя целебные свойства работы с Курбаном Бердыевым, стал вице-чемпионом страны и классным защитником, сделал предложение своей будущей жене прямо на поле, пробился в сборную, запомнился ярким имиджем, выделявшем его из серой массы русских футболистов. Ещё и забивать на стандартах начал!

Всё было хорошо, но в конце трансферного окна на счёт «Ростова» поступили чудодейственные 8 миллионов рублей, якобы активировавшие опцию выкупа контракта, переподписать который в «Ростове» почему-то никому за полтора года в голову не пришло.

Заиграть за «Зенит» Ивану не помог даже лимит. Подвели и проблемы со здоровьем: Мирча Луческу сетовал, что как только он собирался выпустить Новосельцева на поле, он получал какое-то повреждение или страдала от проблем с пищеварением. Мы помним, что перманентные проблемы со здоровьем привели на скамейку Луческу и Олега Шатова.

Сейчас будущее Ивана под вопросом: в матче с «Лудогорцем» на сборе он вышел в стартовом составе, но был заменён уже на 26-й минуте. Вполне возможно, что Новосельцев вернётся в как следует «нажившийся» на его продаже «Ростов».

Йоан Молло

Практику перевозки игроков дуэтами «Зенит» обкатал ещё зимой: тогда из Самары в Петербург проследовали Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло. У Ибрагима летом заканчивался контракт, поэтому больших денег трансфер «Зениту» не стоил. Другая ситуация была у француза, летом заключившего 3-летний, как было официально объявлено, контракт с «Крыльями».

Официальную сумму трансфера никто бы не узнал, если бы не бывший клуб Молло. «Сент-Этьен» бесплатно отпустил проблемного игрока в Россию, но с условием получения 50% от следующей перепродажи. Получил 250 тысяч евро. В результате сложнейших арифметических вычислений получаем официальную сумму в полмиллиона. Завышать её не выгодно никому: «Крыльям» пришлось бы больше отдавать французам, «Зениту» – портить финансовый fairplay.

Председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин поначалу хвалился выгодностью продажи: мол, так клуб на трансферах ещё не зарабатывал. Когда возник «Сент-Этьен» со своими вопросами, риторика сменилась. Так или иначе, главная звезда нижней части таблицы досталась петербуржцам за деньги, явно не соответствующие рыночным.



Увы, пока и Молло оправдать свою пусть и небольшую сумму трансфера не смог: Луческу французу не доверял и выпускал его разве что на короткие замены, дал шанс в Самаре. Приход Манчини – новый шанс для Йоана проявить себя: вполне возможно, что с Роберто, в отличие от Луческу, он найдёт общий язык. В этом случае, глядишь, и получение паспорта не за горами: Путиным он успел повосхищаться, да и по-русски он говорит гораздо охотнее Фернандеса.

Кристиан Нобоа

С эквадорцем всё просто: «Зениту» он достался бесплатно, поскольку контракт с «Ростовом» у Нобоа истёк, а продлевать сотрудничество на фоне полного переформирования команды Кристиан, конечно, не стал. Потому тут вопрос скорее в том, будет ли Нобоа отрабатывать свою зарплату. А вот его партнёру Денису Терентьеву нужно будет и оправдать сумму трансфера – хоть за кого-то «Ростов» что-то получил. По данным Transfermarkt, покупка стоила «Зениту» 2 млн.евро (хотя этот же портал оценивал трансфер Новосельцев в 10 миллионов той же валюты). Но при такой информации Денис в нашу подборку не попадает.

Александр Ерохин

Перейдём к героям сегодняшнего дня. Поначалу все были шокированы тем, что ребята переходят в «Зенит» на правах свободных агентов, ведь у обоих контракты до 2019-го. Но это же «Ростов», здесь просто и понятно не бывает.

Как объяснил Сергей Егоров из «СЭ», контракт Ерохина мог быть продлён ещё на 2 года (схема 1.5 + 2). Естественно, такого желания у игрока не возникло, несмотря на приход знакомого ему Леонида Кучука. Воспоминания о чемпионстве в «Шерифе» – круто, но чемпионство с «Зенитом» в следующем году – заметно круче.



Другой вопрос – сколько раз Ерохин выйдет на поле? Матч сборной с Мексикой показал, что топовому уровню Александр всё же не соответствует. Манчини не из тех тренеров, которые выжимают из своих игроков максимум и делают их лучше, поэтому вполне вероятен исход, при котором итальянец махнёт на долговязого 27-летнего парня рукой и затребует какого-нибудь Брозовича.

Фонд «Подари «Зениту». Экономная трансферная политика петербургского клуба


Дмитрий Полоз

С обделённым в плане игрового времени на Кубке Конфедераций нападающим всё ещё интереснее: по информации всё того же журналиста «СЭ» контракт действительно был заключён до 2019-го года, но с условием, что игрок сможет покинуть клуб на правах свободного агента, если согласится на предложение другого клуба. То есть даже никакой суммы отступных: Полоз поиграл ещё годик, но за это его должны были отпустить просто так.

Если верить официальной информации, так и произошло. Гениальный менеджмент «Ростова»: из стремительно разбегающегося состава победителей «Баварии» финансовую компенсацию клубу принёс только Терентьев.

Что же касается самого Полоза, то он, на мой взгляд, имеет больше перспектив, чем тот же Ерохин. Дима универсален, напорист и быстр, он любит взаимодействовать с большим центрфорвардом (пусть не в сборной, так хоть в клубе с Дзюбой поиграет), а конкуренцию со стороны Кокорина, если она вообще будет, Полоз должен выдержать, в последние 2 года он играет ощутимо сильнее. Лимит – за него. Не знаю, насколько искренен Манчини, сказавший Диме, что нуждается в нём, но Полоз явно ближе к уровню «Зенита», чем Ерохин.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Ростов Ерохин Полоз Молло
Сегодня, 16:35
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18
(3)
№18 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
Как примеры Лодыгин, Юсупов, Шатов, Новосельцев, Дзюба. Кокорин тоже раньше дотягивал до сборной, сейчас вообще никак. А еще можно вспомнить Файзулина ну у него якобы травма.

Зенит - кладбище талантов Еще Рязанцев , Бухаров


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№17 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 18:14) #
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online

Цитата: Opioman
Цитата: Paolo_Di_Canio
Бесплатно игроки сборной ? Вы серьёзно ?)

если никто не может предложить аналогичный контракт, то почему бы и нет? Тут вопрос исключительно в силе рубля (в смысле евро). А то, что Ростов мог только так подписывать контракты - это понятно ,иначе раньше бы разбежались. По сути игроки шли исключительно для Бердыева.

Те кто шёл под Бердыева соответственно и контракты подписывали на сезон с продлением ещё на один , как тот же Нобоа.
Полоз же в клубе давно и контракт у него был долгосрочный и переподписывался до Бердыева.
Касаемо Ерохина , за него отдали пару евролямов, и вряд ли для того , чтобы прописать ему потом в контракте бесплатный переход в другой клуб.
Регистрация: 21.12.2016
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:13) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: Paolo_Di_Canio
online

Бесплатно игроки сборной ? Вы серьёзно ?

Конечно, серьезно! Высший пилотаж от менеджмента зени)) вовремя подсуетились, пока другие клювами щёлкали)) и не думай, что там серые схемы какие то, чтобы в фейр-плей вписаться, нет-нет))

П с. Не очень честно ведёт себя топ-европейский клубик

КлубОк.

Снова конверты. А президент еще недавно прямо грозно надрывался над темами серых конвертом - страшно журил, перстом указывал. Видно опять другим, не вшивожопым, как в случае непрофильных активов и бюджетных трат
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
забавно наблюдать помпаж московских подгорелых срак.
про контракты все написано. и думается контракты составлялись таким образом потому что бердыев не дал гарантий игрокам что останется в клубе на след год. а прозябать в борьбе за выживания они не хотят.
плюс сарсания сказал что клуб покинут 5-6 игроков.
из них я уверен минимум 3 Россиян. а Именно: Юсупов,Разянцев Кержаков мл. мб Бабурин.
так что просто куплена замена паспортистам. и то заплатили только за кузяева и тереньтьева.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№14 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 18:02) #
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Цитата: Paolo_Di_Canio
Бесплатно игроки сборной ? Вы серьёзно ?)

если никто не может предложить аналогичный контракт, то почему бы и нет? Тут вопрос исключительно в силе рубля (в смысле евро). А то, что Ростов мог только так подписывать контракты - это понятно ,иначе раньше бы разбежались. По сути игроки шли исключительно для Бердыева.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:00) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
ну чего вы тут кнопки ломаете на клавиатуре..
я для себя уже забыл про этих перспективных футболистов ! зенит -это могила для Российских футболистов! все они про это знают.. но только дармовые безбашенные зарплаты сносят чайник нашим паспортистам..
они лучше за 3 млн будут три года на лавке сидеть и покуй на сборную..чем за 1.5 млн играть и развиваться как футболисты сборной страны!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 17:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Прав был Федун, когда не согласился на условия Бердыева. Это тенденция Бердыев уходит, и команда рассыпается. Все потраченные деньги смываются в унитаз.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№11 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 17:52) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Дмитрий Волк
Что мешало подсуетиться другим командам? Зенит подсуетился и при хороших игроках с паспортом почти даром остался

вам и разрыв с Луческу тоже "даром" обошелся joy


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: Antip7 (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: афанасий
Цитата: Дмитрий Волк
Зенит подсуетился и при хороших игроках с паспортом почти даром остался. Другие же просто прощелкали клювом.

Так никто же не против. Факт будет как и раньше: игроки сборной России осядут в глубоком запасе за спинами легионеров (и мешков денег) и будут потеряны для сборной. Как примеры Лодыгин, Юсупов, Шатов, Новосельцев, Дзюба. Кокорин тоже раньше дотягивал до сборной, сейчас вообще никак. А еще можно вспомнить Файзулина ну у него якобы травма.


Ну, а вы хотите лимит отменить
Регистрация: 29.08.2016
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:43) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Paolo_Di_Canio
online

Бесплатно игроки сборной ? Вы серьёзно ?

Конечно, серьезно! Высший пилотаж от менеджмента зени)) вовремя подсуетились, пока другие клювами щёлкали)) и не думай, что там серые схемы какие то, чтобы в фейр-плей вписаться, нет-нет))

П с. Не очень честно ведёт себя топ-европейский клубик


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Для достижения нужного эфекта Бекиевича не забудьте подписать....))))
Регистрация: 3.12.2016
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:14) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Дмитрий Волк
Зенит подсуетился и при хороших игроках с паспортом почти даром остался. Другие же просто прощелкали клювом.

Так никто же не против. Факт будет как и раньше: игроки сборной России осядут в глубоком запасе за спинами легионеров (и мешков денег) и будут потеряны для сборной. Как примеры Лодыгин, Юсупов, Шатов, Новосельцев, Дзюба. Кокорин тоже раньше дотягивал до сборной, сейчас вообще никак. А еще можно вспомнить Файзулина ну у него якобы травма.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№6 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 17:11) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Скупается все с паспортом и без паспорта, то что плохо лежит и приколочено, что м.б ценно и нах никому не надо. Типа сначала наберем, а потом "отсечем все лишнее..."
Регистрация: 5.03.2017
№5 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:11) #
  • +3
  •  (5)

Интересно,когда в контрактах игроков появилась опция разрыва контракта без какого-либо ущерба для себя.
Регистрация: 20.03.2017
№4 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:11) #
  • +8
  •  (10)
online

Бесплатно игроки сборной ? Вы серьёзно ?)
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 17:01) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что мешало подсуетиться другим командам? Зенит подсуетился и при хороших игроках с паспортом почти даром остался. Другие же просто прощелкали клювом.
Хотя лично у меня есть мысль, что это очень тонкая многоходовка от Фурсенко по договоренности с Мутко. На базе Зенита собирается состав сборной. Зенит возможно планируется перед ЧМ сделать базовым клубом сборной. Под это и Манчини брался. Наиграют состав российских игроков и вполне возможно предложат Манчини совместить работу в сборной на время хотя бы ЧМ, если у Черчесова не получится за ближайшие полгода еще улучшить команду.
Регистрация: 2.04.2013
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:54) #
  • +5
  •  (9)

Чудо просто. Может Спартаку смолову взять бесплатно!? Наверно тоже та ач опция есть!?-))(
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
время покажет.. лимит и фэйер плей своё дело делает.... чтоб купить двух стоящих игроков за бугром нужно распродать пол команды с нашим паспортом ибо денег особых они не стоят.. вот и думайте кого приходится брать
Регистрация: 27.08.2008
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