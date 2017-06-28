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17:30
Старший селекционер: как минимум двое игроков пополнят "Крылья" - голкипер и центральный защитник
Старший селекционер: как минимум двое игроков пополнят "Крылья" - голкипер и центральный защитник
17:15
Новый сезон РФПЛ начнется 15 июля (13)
Новый сезон РФПЛ начнется 15 июля (13)
15:21
Константин Лепехин: главная причина подписания "Зенитом" Ерохина и Полоза - это их паспорта (1)
Константин Лепехин: главная причина подписания "Зенитом" Ерохина и Полоза - это их паспорта (1)
15:04
Сергей Веденеев: у новичков "Зенита" один общий недостаток - они играли исключительно в оборонительный футбол (1)
Сергей Веденеев: у новичков "Зенита" один общий недостаток - они играли исключительно в оборонительный футбол (1)
11:54
Борис Игнатьев: есть еще несколько талантливых игроков для сборной, например, Кокорин и Дзюба (2)
Борис Игнатьев: есть еще несколько талантливых игроков для сборной, например, Кокорин и Дзюба (2)
Новый сезон РФПЛ начнется 15 июля
РФПЛ представила календарь первых восьми туров ближайшего чемпионата.
1-й тур
15 июля (суббота)
«Урал» – «Ростов» – 15.00
«Тосно» – «Уфа» – 17.30
«Анжи» – ЦСКА – 20.00
16 июля (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 11.00
«Рубин» – «Краснодар» – 17.30
«Ахмат» – «Амкар» – 21.30
18 июля (вторник)
«Локомотив» – «Арсенал» – 19.30
«Спартак» – «Динамо» – 19.30
Расписание остальных 7-ми туров можно посмотреть ЗДЕСЬ.
1-й тур
15 июля (суббота)
«Урал» – «Ростов» – 15.00
«Тосно» – «Уфа» – 17.30
«Анжи» – ЦСКА – 20.00
16 июля (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 11.00
«Рубин» – «Краснодар» – 17.30
«Ахмат» – «Амкар» – 21.30
18 июля (вторник)
«Локомотив» – «Арсенал» – 19.30
«Спартак» – «Динамо» – 19.30
Расписание остальных 7-ми туров можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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