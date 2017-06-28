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Новый сезон РФПЛ начнется 15 июля

РФПЛ представила календарь первых восьми туров ближайшего чемпионата.

1-й тур

15 июля (суббота)

«Урал» – «Ростов» – 15.00

«Тосно» – «Уфа» – 17.30

«Анжи» – ЦСКА – 20.00

16 июля (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 11.00

«Рубин» – «Краснодар» – 17.30

«Ахмат» – «Амкар» – 21.30

18 июля (вторник)

«Локомотив» – «Арсенал» – 19.30

«Спартак» – «Динамо» – 19.30

Расписание остальных 7-ми туров можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Сегодня, 17:15
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13
(1)
№13 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: vlees1
Миша Люберцы,
Поменяются кругами,думаешь Федун захочет терять бабло на билетах?)

Согласен, но Динамо может не согласиться и сыграть 2 матча в Химках. Какой на х.. концерт ... это скорее - цирк...

Плюс мы уже продали больше 20 тысяч абиков,мы же не позорный цска которые и 8 не могу продать,и все люди у кого абики физически не смогут поместиться в химках.
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:56) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Миша Люберцы
Спартак , по всей видимости будет принимать Динамо на арене в Химках, так как у нас стадион не успеют подготовить : кубок Конфедераций и какой - то концерт Федун организовал. Просто - пипец... Если только договорятся поменяться с Динамо кругами, но это - мало вероятно...

все правильно, стадион не входит в структуру пищевика, а является отдельной шарашкой, на концерте бабла больше срубят.
Регистрация: 25.02.2016
№11 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:54) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
Миша Люберцы,
Поменяются кругами,думаешь Федун захочет терять бабло на билетах?)

Согласен, но Динамо может не согласиться и сыграть 2 матча в Химках. Какой на х.. концерт ... это скорее - цирк...
Регистрация: 10.01.2014
№10 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 17:49) #
  • -5
  •  (9)
online

Цитата: Гастэряну
а как такая честность - пищевик играет с Зенитом, Краснодаром и ЦСКА после их матчей в квалификации

вы все равно вылетаете,так что не плачь ослик


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
С дном мы в химках играем,поменялись кругами

Цитата: Миша Люберцы
Спартак , по всей видимости будет принимать Динамо на арене в Химках, так как у нас стадион не успеют подготовить : кубок Конфедераций и какой - то концерт Федун организовал. Просто - пипец... Если только договорятся поменяться с Динамо кругами, но это - мало вероятно...
Регистрация: 10.01.2014
№8 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:45) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Миша Люберцы,
Поменяются кругами,думаешь Федун захочет терять бабло на билетах?)
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:44) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: Противовес
честный чемпионат имени МУТКО в действии

а как такая честность - пищевик играет с Зенитом, Краснодаром и ЦСКА после их матчей в квалификации

очкуешь?это прауильно.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:44) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
С дном мы в химках играем,поменялись кругами
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: kobr (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (4)

Противовес
ЦСКА и СКА одно ведомство, где прикажут, там и сыграют smile !
Регистрация: 24.10.2006
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:36) #
  • 0
  •  (12)

Цитата: Противовес
честный чемпионат имени МУТКО в действии

а как такая честность - пищевик играет с Зенитом, Краснодаром и ЦСКА после их матчей в квалификации
Регистрация: 25.02.2016
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:25) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: Противовес
в 3 туре бригада Гинера проводит гостевой матч с Хабаровским СКА на арене ЦСКА !!!

тупи..день, а с чего ты взял, что у ЦСКА это будет гостевая игра?

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Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:22) #
  • -4
  •  (12)

Цитата: Противовес
в 3 туре бригада Гинера проводит гостевой матч с Хабаровским СКА на арене ЦСКА !!!

тупи..день, а с чего ты взял, что у ЦСКА это будет гостевая игра?
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 17:16) #
  • -4
  •  (20)

Ну что, уважаемые - честный чемпионат имени МУТКО в действии... То о чем писали и возмущались, свершилось: в 3 туре бригада Гинера проводит гостевой матч с Хабаровским СКА на арене ЦСКА !!! Уткин прав - футболом в России правит совсем не МУТКО, а господин цсковский решала... ведь остальные клубы , как миленькие, судя по календарю, полетят в Хабаровск. А-У, эксперты и чиновники РФПЛ и РФС, объясните народу сие действо... или уже придумали обмен кругами ? Прядкина давно нужно было гнать из нашего футбола - все ведь прекрасно знают, что без отмашки Гинера он даже календарь верстать боялся и теперь все его телодвижения будут лишь ради продвижения адм. ресурсного клуба по таблице ПЛ и благоприятной ситуации в квалификации ЛЧ... а то босс не простит потери бабла от группового этапа ЛЧ, да ?
Регистрация: 25.02.2017
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