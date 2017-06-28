Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Манолас не прибыл на медосмотр для "Зенита", трансфер будет отменен

Защитник "Ромы" Костас Манолас не прибыл на медицинское обследование для "Зенита".

Как сообщает Goal.com, сделка, скорее всего, не состоится и вовсе. Ранее футболист выразил недовольство тем, как проходят переговоры с "Зенитом". Также грека не устроил тот факт, что в случае перехода в "Зенит" зарплата ему будет начисляться в рублях.

"Зенит" был готов заплатить за Маноласа 35 миллионов евро.
Теги: Манолас Зенит Рома
Сегодня, 18:08
Напечатать
12
(2)
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:43) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
так часто за этот день я слышал слово "манолас". что начинаю думать, что это знак божий. татуху за***рю с этим словом. блеа


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:38) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Skyline СПБ (Сегодня, 18:19) #
online
Болеет за:
«Зенит»
очень странное поведение грека. обычно медосмотр говорит о том что все детали согласованны.
Да перестань! Это не грека странное поведение, а СМИ, которым странным и назвать язык не поворачивается, все давно уже привыкли на такие вбросы.

ну сегодня в твиттере было такое сообщение
ФК «Зенит»?Подлинная учетная запись @zenit_spb 6 ч.6 часов назад
Еще
Свежие новости — совсем скоро! #интрига #? ? ? ? ? ? ? ?
греческий там явно не спроста


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№10 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Skyline СПБ (Сегодня, 18:19) #
online
Болеет за:
«Зенит»
очень странное поведение грека. обычно медосмотр говорит о том что все детали согласованны.
Да перестань! Это не грека странное поведение, а СМИ, которым странным и назвать язык не поворачивается, все давно уже привыкли на такие вбросы.
Регистрация: 13.11.2009
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Значит есть проблемы со здоровьем или в другом...ввели в заблуждение, но тут не там, тут не нае...шь.
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: grisha (Сегодня, 18:26) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
платите ему зарплату не рублями, а деньгами

Вот именно
Блями платить надо только депутатам, а людям денюшками
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:23) #
  • -1
  •  (5)

платите ему зарплату не рублями, а деньгами
Регистрация: 20.04.2016
№6 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 18:20) #
  • +3
  •  (3)
online

Честно, уже за.бала эта новость. Болтовни как будто пытались подписать звезду , а не среднячка.
Регистрация: 2.03.2017
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
очень странное поведение грека. обычно медосмотр говорит о том что все детали согласованны.


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:18) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Городовой
С таким поведением и отношением нах не нужен.Не успел контракт подписать,уже ведет себя как мегазвезда.Если Зенит откажется от трансфера будет прав.Тем более тридцать пять лямов он не стоит,можно и другого стоппера за такую сумму подобрать.

Конечно, Кудряшова лучше взять


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:18) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
какой он манерный. да в Зенит любой на полусогнутых побежит..вон пример и Кока. и сын папы Карлы. и даже в рублях..налог то подоходный всего 13 %

в евро на западе до 45%
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:16) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
С таким поведением и отношением нах не нужен.Не успел контракт подписать,уже ведет себя как мегазвезда.Если Зенит откажется от трансфера будет прав.Тем более тридцать пять лямов он не стоит,можно и другого стоппера за такую сумму подобрать.


--------------------
Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:15) #
  • -3
  •  (5)
online

Так не приехал, опоздал, не хочет наших денег или хочет наших денег, но не на что было ехать на медосмотр?


--------------------
Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.