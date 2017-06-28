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21:26
Борис Чухлов: когда в "Зенит" переходят новые футболисты, они практически всегда растворяются (4)
Борис Чухлов: когда в "Зенит" переходят новые футболисты, они практически всегда растворяются (4)
21:18
Евгений Гинер: веселит, когда говорят, что "Спартак" - народная команда. А за ЦСКА быдло болеет? (46)
Евгений Гинер: веселит, когда говорят, что "Спартак" - народная команда. А за ЦСКА быдло болеет? (46)
17:36
Алексей Смертин: болельщики должны поддерживать свою команду, а не болеть против соперника (4)
Алексей Смертин: болельщики должны поддерживать свою команду, а не болеть против соперника (4)
17:30
Старший селекционер: как минимум двое игроков пополнят "Крылья" - голкипер и центральный защитник
Старший селекционер: как минимум двое игроков пополнят "Крылья" - голкипер и центральный защитник
17:15
Новый сезон РФПЛ начнется 15 июля (15)
Новый сезон РФПЛ начнется 15 июля (15)
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Константин Лепехин: главная причина подписания "Зенитом" Ерохина и Полоза - это их паспорта (1)
Константин Лепехин: главная причина подписания "Зенитом" Ерохина и Полоза - это их паспорта (1)
15:04
Сергей Веденеев: у новичков "Зенита" один общий недостаток - они играли исключительно в оборонительный футбол (1)
Сергей Веденеев: у новичков "Зенита" один общий недостаток - они играли исключительно в оборонительный футбол (1)
"Наполи" находится в поиске замены голкиперу Пепе Рейне
"Наполи" находится в поиске замены голкиперу Пепе Рейне, который может покинуть клуб, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Неаполитанцы проявляют интерес к вратарю "Манчестер Сити" Херонимо Рульи. "Наполи" предлагает "горожанам" вариант с арендой 25-летнего стража ворот с последующим правом выкупа.
В прошлом сезоне 25-летний Рульи выступал на правах аренды в "Реал Сосьедаде", сыграл 44 матча и пропустил 62 гола.
Неаполитанцы проявляют интерес к вратарю "Манчестер Сити" Херонимо Рульи. "Наполи" предлагает "горожанам" вариант с арендой 25-летнего стража ворот с последующим правом выкупа.
В прошлом сезоне 25-летний Рульи выступал на правах аренды в "Реал Сосьедаде", сыграл 44 матча и пропустил 62 гола.
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