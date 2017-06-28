"Наполи" находится в поиске замены голкиперу Пепе Рейне, который может покинуть клуб, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Неаполитанцы проявляют интерес к вратарю "Манчестер Сити" Херонимо Рульи. "Наполи" предлагает "горожанам" вариант с арендой 25-летнего стража ворот с последующим правом выкупа.В прошлом сезоне 25-летний Рульи выступал на правах аренды в "Реал Сосьедаде", сыграл 44 матча и пропустил 62 гола.