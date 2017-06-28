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"Наполи" находится в поиске замены голкиперу Пепе Рейне

"Наполи" находится в поиске замены голкиперу Пепе Рейне, который может покинуть клуб, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Неаполитанцы проявляют интерес к вратарю "Манчестер Сити" Херонимо Рульи. "Наполи" предлагает "горожанам" вариант с арендой 25-летнего стража ворот с последующим правом выкупа.

В прошлом сезоне 25-летний Рульи выступал на правах аренды в "Реал Сосьедаде", сыграл 44 матча и пропустил 62 гола.
Теги: Наполи Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 22:11
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Клаудио Браво надо брать, а не Рульи
Регистрация: 16.03.2010
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