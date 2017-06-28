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Роберт Мак проведёт следующий сезоне в греческом клубе ПАОК

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак на правах аренды перейдет в ПАОК, сообщает "Фонтанка".

Сообщается, что 26-летний словацкий футболист будет выступать в греческой команде на правах годичной аренды. Отмечается, что клубы уже обо всём договорились, а сам Мак дал согласие на переход. Теперь ПАОК осталось договориться с футболистом по зарплате.
Теги: Мак Зенит ПАОК Трансферы
Сегодня, 22:45
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15
(3)
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
Цитата: sanyapytilin
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
форшМак smile

Коленобнин и путеков как поживают?

таких не знаю

А формака, видимо, очень близко.
Вошь, ты долго по веткам прыгать будешь?
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 23:06) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
форшМак smile

Коленобнин и путеков как поживают?

таких не знаю


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:01) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
форшМак smile

Коленобнин и путеков как поживают?
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Успехов в новом клубе.
Регистрация: 17.05.2015
№11 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vermis_64
Цитата: serega_user
Надеюсь и Кокорина за бугор отдадут. Хоть не видеть нго годик)


Вот тебе то какое дело до Кокорина? Я же не пишу, что не желаю видеть Дзагоева? Терплю.

Неее, нам никак без Дзагоева, ключевая фигура в команде) а вот Кокорин по моему мнению -балласт для Зенита.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№10 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:57) #
  • -5
  •  (7)
online

форшМак smile


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Начал хорошо, потом притух.

после зимнего перерыва у нас вся команда почти притухла. это может быть показателем проваленной тренером подготовки
Регистрация: 16.03.2010
№8 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 22:56) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Цитата: Saveger
Временами неплохое впечатление производил, но конечно слабенький он для основы Зенита, и плюс на флангах атаки у нас российские футболисты играют


Начал хорошо, потом притух. И таких у нас много. С ними надо решать.

притух из за того чтло цыган его вообще не ставил в основу,только лавку полировать,а как игрок у него потенциал большой
Регистрация: 3.02.2011
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
Временами неплохое впечатление производил, но конечно слабенький он для основы Зенита, и плюс на флангах атаки у нас российские футболисты играют


Начал хорошо, потом притух. И таких у нас много. С ними надо решать.
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мак, уважуха, Удачи!
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:51) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Временами неплохое впечатление производил, но конечно слабенький он для основы Зенита, и плюс на флангах атаки у нас российские футболисты играют
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:50) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Надеюсь и Кокорина за бугор отдадут. Хоть не видеть нго годик)


Вот тебе то какое дело до Кокорина? Я же не пишу, что не желаю видеть Дзагоева? Терплю.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: Alex_Zenitovic Санкт-Петербург (Сегодня, 22:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошего сезона, Мак)
Регистрация: 16.11.2016
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Грик Мак
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:48) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь и Кокорина за бугор отдадут. Хоть не видеть нго годик)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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