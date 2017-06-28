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Сборная Чили по пенальти обыграла Португалию и вышла в финал КК-2017

Сборная Чили победила команду Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительные 30 минут зрители также не увидели забитых голов. В серии пенальти точнее оказались чилийцы - 3-0. Клаудио Браво отбил все три пенальти.

Кубок конфедераций

1/2 финала

Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)

Португалия - Чили 0:0 (0:3 - по пенальти)

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Седрик, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, (Мартинш, 119), Адриен Силва, (Моутиньо, 100), Бернарду Силва, (Куарежма, 82), Андре Силва, (Нани, 75), Роналду.

Чили: Браво, Исла, (Фуэнсалида, 120), Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас, (Родригес, 86), Эрнандес, (Сильва, 115), Санчес.

Предупреждения: Хара, 28, Вилльям Карвалью, 31, Андре Силва, 43, Эрнандес, 51, Фонте, 97, Алвеш, 111, Седрик, 115
Теги: Сборная Португалии Сборная Чили
Вчера, 23:41
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28
(2)
№28 Написал: нетрал (Сегодня, 01:11) #
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online

Цитата: FCD 1923
Цитата: dreamcatcher
Надеюсь апологеты Игоряна увидели что такое на самом деле надежный вратарь?

У Акинфеева косяков намного меньше, чем у Браво. Сегодня был его звездный час, а в АПЛ он косячит на грани позора.

ну кась пример....
Регистрация: 26.04.2017
№27 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 00:46) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: FCD 1923
Цитата: dreamcatcher
Надеюсь апологеты Игоряна увидели что такое на самом деле надежный вратарь?

У Акинфеева косяков намного меньше, чем у Браво. Сегодня был его звездный час, а в АПЛ он косячит на грани позора.

Посмотрел бы я на Акинфеева в АПЛ...
Регистрация: 21.03.2011
№26 Написал: Innoken (Сегодня, 00:42) #
  • +1
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Болеет за:
«Краснодар»
FCD 1923,
ВОТ!!! Это и класс вратаря! В важном матче за сборную он красавчик. А Акинфеев вроде бы за ЦСКА играет неплохо. А в сборной он просто неадекват (и в ЛЧ тоже). Как обосравшийся с дрожащими коленками, не знающий что ему вообще делать!
Регистрация: 24.08.2016
№25 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 00:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: dreamcatcher
Надеюсь апологеты Игоряна увидели что такое на самом деле надежный вратарь?

У Акинфеева косяков намного меньше, чем у Браво. Сегодня был его звездный час, а в АПЛ он косячит на грани позора.
Регистрация: 19.10.2008
№24 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Наши, оле-оле!!!
Регистрация: 15.12.2013
№23 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 00:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Это было круто !
Регистрация: 19.10.2008
№22 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:02) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: sanyapytilin
Цитата: dreamcatcher
Надеюсь апологеты Игоряна увидели что такое на самом деле надежный вратарь?


В МС увидели этого вратаря, не знают как избавиться...
Ты хоть иногда футбол смотришь?


И то, лучше чем Акинфей
Регистрация: 29.08.2016
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dreamcatcher
Надеюсь апологеты Игоряна увидели что такое на самом деле надежный вратарь?


В МС увидели этого вратаря, не знают как избавиться...
Ты хоть иногда футбол смотришь?
Регистрация: 6.01.2006
№20 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:52) #
  • -4
  •  (12)

Цитата: sanyapytilin
Глупая Вы Таня, не умная...

У неё резьба левая.. laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№19 Написал: ALI BABA Химки (Вчера, 23:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: yuri
Если и немцы завтра влетят, такой финал нашей конфедерации не нужен.

А я вот за Мексику! Нахрен такая сб Германии нужна? (3-ий состав) Пусть будет финал Мексика-Чили!
Регистрация: 9.09.2013
№18 Написал: dreamcatcher (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (4)

Надеюсь апологеты Игоряна увидели что такое на самом деле надежный вратарь?
Регистрация: 28.05.2014
№17 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:48) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
В Чили два топ игрока ,в Португалии один ,все логично.

Ни хрена не логично. Если бы такая логика была, то в футбол можно было бы не играть...
Глупая Вы Таня, не умная...
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:48) #
  • +2
  •  (8)

Браво-браво,Молодцы играли намного лучше случайных чемпионов,рад что справедливость в этом матче восторжествовала и гелевому в этот раз не удалось в шару попасть в финал,по заслугам получил полную сраку чилийских перцев joy


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:48) #
  • +1
  •  (5)

Браво! И справедливо!
Португалы даже ничью не заслужили в основное время!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№14 Написал: yuri спб (Вчера, 23:47) #
  • -8
  •  (8)

Если и немцы завтра влетят, такой финал нашей конфедерации не нужен.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: Antip7 (Вчера, 23:47) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: ALI BABA
Акинфеев подумал наверное,а ведь и мне могли кричать-БРАВО!


Акинфеев бы уже к 50й минуте этого матча летел бы 0-2, из -за своей игры на выходах
Регистрация: 29.08.2016
№12 Написал: ALI BABA Химки (Вчера, 23:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Акинфеев подумал наверное,а ведь и мне могли кричать-БРАВО!
Регистрация: 9.09.2013
№11 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:45) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
заслуженно.
лишний раз доказывает что прошлым летом португезом неимоверно везло


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№10 Написал: Добрячок Россия (Вчера, 23:44) #
  • +4
  •  (4)

Чи-чи-чи ле-ле-ле Бра-бра-бра во-во-во!
Весело сейчас будет в ночной Казани)
Регистрация: 14.09.2011
№9 Написал: Antip7 (Вчера, 23:44) #
  • +3
  •  (5)
online

Видимо кому - то очень обидно за результат laughing
Регистрация: 29.08.2016
№8 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
В Чили два топ игрока ,в Португалии один ,все логично.
Регистрация: 15.06.2016
№7 Написал: Veron Moscow (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ ПО ПЕНАЛЬТИ ОБЫГРАЛА ЧИЛИ И ВЫШЛА В ФИНАЛ КК-2017

Кругом ложь (с)
Регистрация: 28.07.2011
№6 Написал: малкавиан Санта-Моника (Вчера, 23:43) #
  • +3
  •  (3)

Молоток Браво, капитальный красавчик.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№5 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Нуи славненько
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: Викторис (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
БРАВО - Чили
Регистрация: 8.04.2017
№3 Написал: Trucha (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
админы болеют чем-то laughing laughing laughing
Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: Antip7 (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (3)
online

ЧЁ??
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Вчера, 23:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
где-то в параллельной вселенной...
Регистрация: 16.03.2010
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