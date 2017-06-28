Сборная Чили по пенальти обыграла Португалию и вышла в финал КК-2017

Сборная Чили победила команду Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций.Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительные 30 минут зрители также не увидели забитых голов. В серии пенальти точнее оказались чилийцы - 3-0. Клаудио Браво отбил все три пенальти.Кубок конфедераций1/2 финалаСтадион: Казань Арена (Казань, Россия)Португалия: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Седрик, Вилльям Карвалью, Андре Гомеш, (Мартинш, 119), Адриен Силва, (Моутиньо, 100), Бернарду Силва, (Куарежма, 82), Андре Силва, (Нани, 75), Роналду.Чили: Браво, Исла, (Фуэнсалида, 120), Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас, (Родригес, 86), Эрнандес, (Сильва, 115), Санчес.Предупреждения: Хара, 28, Вилльям Карвалью, 31, Андре Силва, 43, Эрнандес, 51, Фонте, 97, Алвеш, 111, Седрик, 115