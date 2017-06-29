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Бернардо Силва: Сегодня нам не везло, Клаудио Браво проделал хорошую работу

Бернардо Силва прокомментировал поражение в полуфинале Кубка Конфедераций:

Когда мы перешли в серию пенальти, мы знали, что нужно немного удачи и быть спокойными. К несчастью, сегодня нам не везло, Клаудио Браво проделал очень хорошую работу, поздравляем чилийцев.

– Клаудио Браво ваш будущий одноклубник (Силва перешел в Манчестер Сити), что думаете по этому поводу?

– Да, будет круто быть там, играть бок о бок со столькими великолепными футболистами, Клаудио Браво один из них и я жду, когда смогу присоединиться к команде.

– Как думаете, кто-то из ваших игроков мог бы справиться с пенальти лучше?

– Иногда ты бьешь хорошо, иногда нет. Как я сказал, нужно быть сконцентрированным и нужно немного везения. Те же футболисты, что исполняли пенальти на Евро и забивали, сегодня не забили, но так бывает, нельзя побеждать каждый раз. Мы гордимся своей работой.

– У вас есть ощущение, что вы упустили трофей?

– Когда выходишь в полуфиналы и проигрываешь, хотя был так близок к финальной игре – это всегда разочарование, но, как я сказал, мы гордимся, я думаю, мы провели хороший турнир и теперь нужно подумать о матче за третье место.

Интервью с места событий - Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Бернардо Силва Сборная Португалии Кубок Конфедераций Браво
Сегодня, 01:36
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