Бернардо Силва: Сегодня нам не везло, Клаудио Браво проделал хорошую работу

Бернардо Силва прокомментировал поражение в полуфинале Кубка Конфедераций:Когда мы перешли в серию пенальти, мы знали, что нужно немного удачи и быть спокойными. К несчастью, сегодня нам не везло, Клаудио Браво проделал очень хорошую работу, поздравляем чилийцев.– Да, будет круто быть там, играть бок о бок со столькими великолепными футболистами, Клаудио Браво один из них и я жду, когда смогу присоединиться к команде.– Иногда ты бьешь хорошо, иногда нет. Как я сказал, нужно быть сконцентрированным и нужно немного везения. Те же футболисты, что исполняли пенальти на Евро и забивали, сегодня не забили, но так бывает, нельзя побеждать каждый раз. Мы гордимся своей работой.– Когда выходишь в полуфиналы и проигрываешь, хотя был так близок к финальной игре – это всегда разочарование, но, как я сказал, мы гордимся, я думаю, мы провели хороший турнир и теперь нужно подумать о матче за третье место.Интервью с места событий -