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На матче в Санкт-Петербурге присутствует 57 268 зрителей

На финальном матче Кубка конфедераций — 2017 между сборными Чили и Германии, который проходит в эти минуты, присутствует 57 268 зрителей.

Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составляет 68 134 зрителя.
Теги: Сборная Чили Сборная Германии
Сегодня, 22:27
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3
(0)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Великолепный стадион в прекрасном Городе!
Финал КК достоин этого!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:47) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: voron (CSKA)
А где обещанный аншлаг

Все места забитые, кроме первых рядов, по непонятно каким причинам..


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 22:40) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
А где обещанный аншлаг
Регистрация: 10.03.2012
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