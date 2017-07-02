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Неманья Максимович перешел в "Валенсию"

Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович перешел в "Валенсию" сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Серб перебрался в стан "летучих мышей" бесплатно на правах свободного агента.
Теги: Валенсия
Сегодня, 23:07
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