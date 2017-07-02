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Клаудио Браво признан лучшим вратарём Кубка конфедераций

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим вратарём Кубка конфедераций — 2017.

Чилиец в серии послематчевых пенальти в полуфинальном матче Кубка конфедераций с национальной командой Португалии отразил все три удара соперника.
Теги: Браво Сборная Чили
Сегодня, 23:14
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