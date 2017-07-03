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Иван Злобин будет выступать за основную команду "Бенфики"

Российский вратарь Иван Злобин переведён в основную команду "Бенфики", сообщает A Bola.

Такое решение руководство "орлов" приняло после продажи Эдерсона в "Манчестер Сити". Напомним, Злобин является воспитанником ЦСКА.
Теги: Бенфика
Сегодня, 02:02
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(1)
№16 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Sokrates
Чего все Акинфеева винят в проигрышах?

Ну может потому что он капитан команды. А по цене самый дорогостоящий - поэтому от него и ждут того что он будет соответствовать.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№15 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 11:00) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Коляс
Цитата: ММВ
А из-за игоря мы уже со второго турнира как минимум вылетаем

Он сам что ли себя в состав поставил? Если по вашему очевидно, что Акинфеев косипор, то вопросы к тренеру.


Так никто не спорит, что вопросы принимают тренеры. Как раз руководству сборной и ЦСКА надо понимать, что психологическая нагрузка на него в последнее время колоссальная и ему необходимо дать на время передышку.
Регистрация: 15.06.2016
№14 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чего все Акинфеева винят в проигрышах? В конце 70-х, в 80-х бразильские вратари такие ляпы организовывали!, а бразильца все-равно побеждали. Если атака не играет как надо, то ни один вратарь хорош не будет.
Регистрация: 8.09.2012
№13 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
А из-за игоря мы уже со второго турнира как минимум вылетаем

Он сам что ли себя в состав поставил? Если по вашему очевидно, что Акинфеев косипор, то вопросы к тренеру.
Регистрация: 12.02.2014
№12 Написал: Седой Россия (Сегодня, 09:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец, удачи!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 09:41) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
Не пойму, почему в ЦСКА и в сборной Акинфеева по-прежнему считают богом? После матча с Мексикой руководству и сборной и ЦСКА надо серьезно призадуматься. По сути, благодаря ему, мы и просрали матч. Как надо поступить? Да так, как сделали в Испании после крутого просера в Бразилии. Где сейчас Касильяс?
Регистрация: 15.06.2016
№10 Написал: ieskela123 Воронеж (Сегодня, 09:32) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Джонни,
Как думаешь почему Бердыева не берут в топ клубы? Потому что он хочет все держать под своим контролем. А руководителям это нафик не надо. Так и там. Тренер сидит на хорошей зарплате. Что ему говорят, то он и делает. Как не поставить в основу сынка человека оплачивающего очередной выезд на турнир? Или купившего инвентарь для всех?

Цитата: Джонни
Пару лет назад такого не было.

Да и сейчас не везде так. но свои 30к самый задрипаный тренер имеет.


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012
№9 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: ieskela123
60к рублей для Воронежа не самая плохая зарплата.

Пару лет назад такого не было.
Цитата: ieskela123
ставят в основу один фик блатных, да меценатов.

Привет невнятной системе подготовки. Играть должны сильнейшие. Думаю, если бы ввели систему тестирований с фиксацией ключевых физических навыков футболистов, блатота отсеялась на корню.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№8 Написал: ieskela123 Воронеж (Сегодня, 08:56) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Джонни,
Ты когда последний раз сталкивался с зарплатами тренеров? 60к рублей для Воронежа не самая плохая зарплата. Только вот беда в том что ставят в основу один фик блатных, да меценатов. Ну если конечно ребенок не Месси в 8 летнем возрасте.


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012
№7 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 08:47) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: ММВ
А из-за игоря мы уже со второго турнира как минимум вылетаем

Так вон оно че! Все проблемы сборной во вратаре?! Система подготовки игроков на уровне палеолита, тренеров толковых нет как и адекватной системы оплаты их труда. Дуболомы из основы клубов получают как лучшие европейские игроки. Лимит на легов не позволяет конкурировать в клубе за место в основе и играть действительно сильнейшим, а слабейшим расти профессионально. Но, блеать, во всем виноват Акинфеев. Самому не смешно?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 08:34) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
лол, а Реброву сербские водовозы.



это уже внутренние дела команды. На сборную косяки реброва не влияют. да и мы и так знаем, что ребров не тянет основу Спартака. А из-за игоря мы уже со второго турнира как минимум вылетаем


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 08:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ММВ
Цитата: sraptakpain
у вас - да
а у коней, вроде, все нормально

Там это, мексиканцы игорьку привет передают laughing

лол, а Реброву сербские водовозы.
Регистрация: 12.02.2014
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 08:27) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
у вас - да
а у коней, вроде, все нормально

Там это, мексиканцы игорьку привет передают laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 08:21) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: ММВ
Ребята играют в Европе, а у нас говно в воротах.

у вас - да
а у коней, вроде, все нормально
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 08:20) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ребята играют в Европе, а у нас говно в воротах.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 07:04) #
  • +6
  •  (6)

Красавчик
Регистрация: 27.07.2016
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