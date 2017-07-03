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Валерий Рейнгольд: сборная России - слабейшая команда на Кубке конфедераций после новозеландцев

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info подвёл итоги завершившемуся Кубку конфедераций-2017, выступлению сборной России и системе видеоповторов.

- О финале Германия - Чили (1:0):

Финал был просто потрясающий! Чилийцы сразу задали чумовой темп, и они имели большое преимущество, но немцы есть немцы, машина, которая делает своё дело. Перед турниром ставил именно на их победу. Секрет успеха Германии - железная дисциплина, они гнут свою линию, молодые ребята, которые наглядно показали, на каком уровне в их стране развит футбол, детско-юношеские школы.

Чилийцы не использовали много моментов, а позже стали на поле много хулиганить, провоцировать. Тем не менее, для команд Южной Америки это стандартная история, аргентинцы такие же, например. Поэтому немцы смотрелись солиднее, и они вновь доказали, что в стране очень много игроков, которые в любой момент могут заменить основных футболистов сборной.

- О сборной России:

На этом празднике футбола не было нас. Сравниваешь уровень нашего футбола и ведущих сборных вроде Чили и Германии... мы очень далеко отстали! Вообще по всем показателям: тактика, стратегия, исполнение и т.д. У нас много шума из ничего. Нам работать, работать, работать... Чили, Германия, Португалия, Мексика... там люди знают, что делать на поле, у них есть исполнители, которые знают, как всё нужно делать. А наша сборная абсолютно неконкурентоспособна. Абсолютно! Какие-то сдвиги есть, но... в основном я вижу беготню, а мастерства 0, отсюда и соответствующий результат.

На мой взгляд, после сборной Новой Зеландии национальная команда России была слабейшей на турнире! По качеству игры и исполнительскому мастерству мы слабенькие, сильнее новозеландцев, но без вопросов идём прямо сразу за ними. Многие говорят, что мы здорово сыграли с Мексикой, а дальше-то что?! Мы проиграли и покинули домашний турнир. Бегали много, но в футболе ещё и исполнять нужно, это не лёгкая атлетика! Голевые моменты нужно реализовывать, а мы этого не умеем, потому что нет соответствующих футболистов. Мастерство играет огромную роль, и у нас его нет.

Дилетанты говорят: "У нас ещё год до чемпионата мира, будем подтягивать". Да кого вы будете подтягивать?! Если играющий в нашей сборной Полоз считается одним из ведущих игроков, то о чём можно говорить?! Я ничего не имею против этого парня, но это стыдоба! Мы смотрели матч Германия - Чили, и хоть кто-нибудь был на поле по уровню похожий на Полоза или Бухарова?! А у нас таким ещё 8 человек! Так какой футбол мы хотим?! Нужно воспитывать, а мы опоздали, нужно было этим заниматься 10 лет назад, а сейчас мы цепляемся за Полоза и других. Игроки сегодняшней сборной России просто неконкурентоспособны, и на фоне Чили и Германии мы просто смешны!

- О системе видеоповторов:

Абсолютно поддерживаю это нововведение! Давно пора, потому что мутатень с судьями уже надоела. В последние годы болельщики судейство обсуждают не меньше, чем саму игру. Теперь же футболисты остаются спокойными на поле, а это главное! Они спокойны, потому что их теперь никто "не плавит", идёт объективный футбол. И эти повторы обязательно нужны, и скоро они будут введены везде. Я очень рад за этим наблюдать, и мне очень жаль, что я не родился лет 20 назад, чтобы испытать на себе все эти ощущения на поле.
Теги: Рейнгольд Сборная России
Сегодня, 08:23
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12
(3)
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Каждого их этих отсутствующих в сборной поставила бы в основу Дзагоев,Зобнин,Шатов,Денисов,
Дзюба,Фернандес.


Если игрок не хочет играть за сборную, зачем его ставить в состав?
Регистрация: 14.04.2008
№11 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ЧР
Цитата: Седой
Так там все команды-чемпионы континентов и Германия-чемпионы мира. С чего мы должны лучше то быть? Думаю с Австралией может еще пободались бы, а остальные-это иной уровень

Германия не этим составом чемпионы... хотя, можно сказать, что они любым - чемпионы практически )))
а с Австралией наши вряд ли бы сыграли положительно, вот не верится мне в это.

Ну они и этим чемпионов обыгрывают) А с Австралией...спорно, но думаю, что мы с нии примерно одного уровня


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: safonas (Сегодня, 10:25) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Sergeevich
Теперь же футболисты остаются спокойными на поле

Что то я не заметил спокойствия. Теперь в любой спорной ситуации требуют просмотра повтора. Да и повторы заметно замедляют игру.

Система не доработана - нет четких правил когда и на основании чего судья может (или скажем обязан) прибегнуть к помощи видеоповтора.
Повторы надо смотреть только при спорных голах (в редких случаях при назначении пенальти) и при нанесении травмы игрокам. А большую часть игры судить сразу.
А то скоро будут повтор требовать при определении кому аут вбрасывать.

приводили пример, на спор в каком то моменте ушло минута 28сек, а на просмотр повтора 28сек... так что про замедление игры бред!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Так там все команды-чемпионы континентов и Германия-чемпионы мира. С чего мы должны лучше то быть? Думаю с Австралией может еще пободались бы, а остальные-это иной уровень

Германия не этим составом чемпионы... хотя, можно сказать, что они любым - чемпионы практически )))
а с Австралией наши вряд ли бы сыграли положительно, вот не верится мне в это.
Регистрация: 14.03.2010
№8 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 10:07) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Каждого их этих отсутствующих в сборной поставила бы в основу Дзагоев,Зобнин,Шатов,Денисов,
Дзюба,Фернандес.
Регистрация: 15.06.2016
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 09:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Так там все команды-чемпионы континентов и Германия-чемпионы мира. С чего мы должны лучше то быть? Думаю с Австралией может еще пободались бы, а остальные-это иной уровень


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:39) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
а кто-то ждал чего-то другого?
Регистрация: 14.03.2010
№5 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 09:31) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ювентус»
Если честно, не совсем с ним согласен. Да, конечно, наша сборная на фоне Германии, Чили, Португалии смотрелась убого, чего только матч с Португалией стоит. Но если посмотреть на матч с Мексикой, прогресс есть. Саламычу нужно просто переплюнуть свою гордость и вызывать в сборную достойных, а лишний шлак убрать. Мне, к примеру, очень понравились Глушаков, Головин, Жирков и Самедов, неплохо смотрелись Васин, Джикия, Смольников и Ерохин. Не сбрасываем со счетов травмированных Дзагоева и Зобнина. Убрать из сборной всякий мусор и всяких идолов, то можно выстроить вполне конкурентноспособную сборную.
Регистрация: 15.06.2016
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:24) #
  • 0
  •  (6)

Теперь же футболисты остаются спокойными на поле

Что то я не заметил спокойствия. Теперь в любой спорной ситуации требуют просмотра повтора. Да и повторы заметно замедляют игру.

Система не доработана - нет четких правил когда и на основании чего судья может (или скажем обязан) прибегнуть к помощи видеоповтора.
Повторы надо смотреть только при спорных голах (в редких случаях при назначении пенальти) и при нанесении травмы игрокам. А большую часть игры судить сразу.
А то скоро будут повтор требовать при определении кому аут вбрасывать.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 08:52) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно,когда в Сборной Бухаров,Шишкин,Смольников,Пол
оз и не дай Бог Дзюба с Кокориным и Шатовым,она так и будет слабейшей командой. Да ещё и тренер,высокомерно надувающий щёки. Будто он уже несколько чемпионатов выиграл.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 08:29) #
  • -3
  •  (13)

Ну ещё бы. С такими футболистами, как Смолов, Шишкин и Газинский у сборной никогда не будет успехов.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: vlad240258 Владикавказ (Сегодня, 08:26) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ливерпуль»
9-е место из восьми возможных
Регистрация: 15.06.2016
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