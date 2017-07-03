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Валерий Рейнгольд: сборная России - слабейшая команда на Кубке конфедераций после новозеландцев
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info подвёл итоги завершившемуся Кубку конфедераций-2017, выступлению сборной России и системе видеоповторов.
- О финале Германия - Чили (1:0):
Финал был просто потрясающий! Чилийцы сразу задали чумовой темп, и они имели большое преимущество, но немцы есть немцы, машина, которая делает своё дело. Перед турниром ставил именно на их победу. Секрет успеха Германии - железная дисциплина, они гнут свою линию, молодые ребята, которые наглядно показали, на каком уровне в их стране развит футбол, детско-юношеские школы.
Чилийцы не использовали много моментов, а позже стали на поле много хулиганить, провоцировать. Тем не менее, для команд Южной Америки это стандартная история, аргентинцы такие же, например. Поэтому немцы смотрелись солиднее, и они вновь доказали, что в стране очень много игроков, которые в любой момент могут заменить основных футболистов сборной.
- О сборной России:
На этом празднике футбола не было нас. Сравниваешь уровень нашего футбола и ведущих сборных вроде Чили и Германии... мы очень далеко отстали! Вообще по всем показателям: тактика, стратегия, исполнение и т.д. У нас много шума из ничего. Нам работать, работать, работать... Чили, Германия, Португалия, Мексика... там люди знают, что делать на поле, у них есть исполнители, которые знают, как всё нужно делать. А наша сборная абсолютно неконкурентоспособна. Абсолютно! Какие-то сдвиги есть, но... в основном я вижу беготню, а мастерства 0, отсюда и соответствующий результат.
На мой взгляд, после сборной Новой Зеландии национальная команда России была слабейшей на турнире! По качеству игры и исполнительскому мастерству мы слабенькие, сильнее новозеландцев, но без вопросов идём прямо сразу за ними. Многие говорят, что мы здорово сыграли с Мексикой, а дальше-то что?! Мы проиграли и покинули домашний турнир. Бегали много, но в футболе ещё и исполнять нужно, это не лёгкая атлетика! Голевые моменты нужно реализовывать, а мы этого не умеем, потому что нет соответствующих футболистов. Мастерство играет огромную роль, и у нас его нет.
Дилетанты говорят: "У нас ещё год до чемпионата мира, будем подтягивать". Да кого вы будете подтягивать?! Если играющий в нашей сборной Полоз считается одним из ведущих игроков, то о чём можно говорить?! Я ничего не имею против этого парня, но это стыдоба! Мы смотрели матч Германия - Чили, и хоть кто-нибудь был на поле по уровню похожий на Полоза или Бухарова?! А у нас таким ещё 8 человек! Так какой футбол мы хотим?! Нужно воспитывать, а мы опоздали, нужно было этим заниматься 10 лет назад, а сейчас мы цепляемся за Полоза и других. Игроки сегодняшней сборной России просто неконкурентоспособны, и на фоне Чили и Германии мы просто смешны!
- О системе видеоповторов:
Абсолютно поддерживаю это нововведение! Давно пора, потому что мутатень с судьями уже надоела. В последние годы болельщики судейство обсуждают не меньше, чем саму игру. Теперь же футболисты остаются спокойными на поле, а это главное! Они спокойны, потому что их теперь никто "не плавит", идёт объективный футбол. И эти повторы обязательно нужны, и скоро они будут введены везде. Я очень рад за этим наблюдать, и мне очень жаль, что я не родился лет 20 назад, чтобы испытать на себе все эти ощущения на поле.
- О финале Германия - Чили (1:0):
Финал был просто потрясающий! Чилийцы сразу задали чумовой темп, и они имели большое преимущество, но немцы есть немцы, машина, которая делает своё дело. Перед турниром ставил именно на их победу. Секрет успеха Германии - железная дисциплина, они гнут свою линию, молодые ребята, которые наглядно показали, на каком уровне в их стране развит футбол, детско-юношеские школы.
Чилийцы не использовали много моментов, а позже стали на поле много хулиганить, провоцировать. Тем не менее, для команд Южной Америки это стандартная история, аргентинцы такие же, например. Поэтому немцы смотрелись солиднее, и они вновь доказали, что в стране очень много игроков, которые в любой момент могут заменить основных футболистов сборной.
- О сборной России:
На этом празднике футбола не было нас. Сравниваешь уровень нашего футбола и ведущих сборных вроде Чили и Германии... мы очень далеко отстали! Вообще по всем показателям: тактика, стратегия, исполнение и т.д. У нас много шума из ничего. Нам работать, работать, работать... Чили, Германия, Португалия, Мексика... там люди знают, что делать на поле, у них есть исполнители, которые знают, как всё нужно делать. А наша сборная абсолютно неконкурентоспособна. Абсолютно! Какие-то сдвиги есть, но... в основном я вижу беготню, а мастерства 0, отсюда и соответствующий результат.
На мой взгляд, после сборной Новой Зеландии национальная команда России была слабейшей на турнире! По качеству игры и исполнительскому мастерству мы слабенькие, сильнее новозеландцев, но без вопросов идём прямо сразу за ними. Многие говорят, что мы здорово сыграли с Мексикой, а дальше-то что?! Мы проиграли и покинули домашний турнир. Бегали много, но в футболе ещё и исполнять нужно, это не лёгкая атлетика! Голевые моменты нужно реализовывать, а мы этого не умеем, потому что нет соответствующих футболистов. Мастерство играет огромную роль, и у нас его нет.
Дилетанты говорят: "У нас ещё год до чемпионата мира, будем подтягивать". Да кого вы будете подтягивать?! Если играющий в нашей сборной Полоз считается одним из ведущих игроков, то о чём можно говорить?! Я ничего не имею против этого парня, но это стыдоба! Мы смотрели матч Германия - Чили, и хоть кто-нибудь был на поле по уровню похожий на Полоза или Бухарова?! А у нас таким ещё 8 человек! Так какой футбол мы хотим?! Нужно воспитывать, а мы опоздали, нужно было этим заниматься 10 лет назад, а сейчас мы цепляемся за Полоза и других. Игроки сегодняшней сборной России просто неконкурентоспособны, и на фоне Чили и Германии мы просто смешны!
- О системе видеоповторов:
Абсолютно поддерживаю это нововведение! Давно пора, потому что мутатень с судьями уже надоела. В последние годы болельщики судейство обсуждают не меньше, чем саму игру. Теперь же футболисты остаются спокойными на поле, а это главное! Они спокойны, потому что их теперь никто "не плавит", идёт объективный футбол. И эти повторы обязательно нужны, и скоро они будут введены везде. Я очень рад за этим наблюдать, и мне очень жаль, что я не родился лет 20 назад, чтобы испытать на себе все эти ощущения на поле.
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