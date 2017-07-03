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"СКА-Хабаровск" подписал Евгения Баляйкина

Полузащитник Евгений Баляйкин подписал соглашение с клубом "СКА-Хабаровск", информирует сайт новичка премьер-лиги.

Сообщается, что футболист перешел в статусе свободного агента, отработав с командой сборы в Кратово и в Корее. Минувший сезон Баляйкин провел в "Томи".
Теги: СКА-Хабаровск Трансферы
Сегодня, 08:39
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