"СКА-Хабаровск" подписал Евгения Баляйкина

Полузащитник Евгений Баляйкин подписал соглашение с клубом "СКА-Хабаровск", информирует сайт новичка премьер-лиги.Сообщается, что футболист перешел в статусе свободного агента, отработав с командой сборы в Кратово и в Корее. Минувший сезон Баляйкин провел в "Томи".