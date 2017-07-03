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Валерий Карпин: в "Спартаке" я наслаждался титулами, а в "Сельте" - самой сущностью футбола

Экс-хавбек "Спартака", "Реала Сосьедад" и "Сельты" Валерий Карпин поделился воспоминаниями от выступления за эти команды.

"В моей спортивной жизни я пять лет выступал за "Спартак", столько же играл в "Реале Соьедад" и "Сельте". Эти три клуба навсегда останутся в моём сердце.

В "Спартаке" я наслаждался титулами, в "Реале Сосьедад" - своим первым опытом в испанском футболе. Это была команда, благодаря которой я адаптировался к испанскому футболу. Храню о том периоде очень позитивные воспоминания.

В "Сельте" я не выиграл титулов, но в наибольшей степени наслаждался самой сущностью футбола. В "Сельте" мы получали наслаждение на поле вне зависимости от того, побеждали или терпели поражения", - цитирует Карпина "Чемпионат" со ссылкой на DPA.
Теги: Карпин
Сегодня, 08:58
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